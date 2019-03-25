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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

США одним щелчком могут обездвижить противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

C появлением таких новых технологий, как спутниковая связь и цифровая электроника, страны-экспортеры оружия вынуждены принять меры предосторожности для обеспечения того, чтобы оружие, которое они экспортируют, в какой-то момент не было обращено против них самих.

США готовы продавать оружие иностранным клиентам, добавляя возможность удаленно отключить их. Данный факт означает, что именно Вашингтон решает, когда, где и как это оружие может быть использовано. Это опасное посягательство на национальный суверенитет страны-покупателя, а также создает скрытую оперативную угрозу ее обороноспособности. Об этом рассуждает редакция военного новостного портала Defense-aerospace.com.

Страны, которые сейчас эксплуатируют поставляемое США оружие, должно быть, задаются вопросом, не были ли такие возможности встроены в оружие, которое им продано, и если да, то когда оно может быть отключено.

Однако этот вопрос зависит не только от госорганов Соединенных Штатов. Это видно на примере совместной программы по созданию ударного истребителя пятого поколения F-35. Независимо от их пользователя данные боевые машины будут контролироваться компанией-производителем Lockheed Martin. Именно она владеет правами интеллектуальной собственности на систему ALIS, которая контролирует работу и статус каждого самолета F-35 в мире и может приземлить его одним щелчком переключателя.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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