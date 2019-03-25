БТР Северного флота отправились в плавание

Бригада морских пехотинцев Северного флота и военнослужащие десантно-штурмового батальона на БТР-82А приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке. Они высаживались на берег способами на плав и на упор.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, до начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту занятий - губе Грязная Кольского залива Баренцева моря.

По итогам тренировок отберут лучших морпехов, которые уже будут участвовать во втором этапе профмастерства в дисциплине "Морской десант". Бойцы должны не только уметь водить бронетранспортеры по специальной трассе с преодолением различных препятствий на скорость, но и метко стрелять по мишеням, имитирующим различные цели.

Светлана Цыганкова