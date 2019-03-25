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25.03.2019
Российская газета

БТР Северного флота отправились в плавание

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Бригада морских пехотинцев Северного флота и военнослужащие десантно-штурмового батальона на БТР-82А приступили к практическим занятиям по морской десантной подготовке. Они высаживались на берег способами на плав и на упор.

Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, до начала тренировок на воде механики-водители прошли подготовку на полигонах соединения и совершили марш из постоянного места дислокации к месту занятий - губе Грязная Кольского залива Баренцева моря.

По итогам тренировок отберут лучших морпехов, которые уже будут участвовать во втором этапе профмастерства в дисциплине "Морской десант". Бойцы должны не только уметь водить бронетранспортеры по специальной трассе с преодолением различных препятствий на скорость, но и метко стрелять по мишеням, имитирующим различные цели.


Светлана Цыганкова

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Продукция
БТР-82
БТР-82А
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