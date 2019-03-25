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25.03.2019
Военное обозрение

Американские перспективные конвертопланы получат двигатели "Роллс-Ройс"

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Британские производитель двигателей Rolls-Royce и американский производитель вертолетов Bell Helicopter, входящий в промышленный конгломерат Textron, подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная исследовательская работа будет вестись в рамках конструкторских разработок силовых установок с целью повышения безопасности, производительности и доступности будущих авиа-систем.

Источник изображения: Bell Helicopter

Bell Helicopter объявила о заключении соглашения с Rolls-Royce о разработке оптимизированного двигателя, предназначенного для перспективных конвертопланов V-280 Valor и V-247. Сотрудничество будет сосредоточено на интеграции уже проверенных систем с низким уровнем риска производства Rolls-Royce и развитии перспективных силовых установок для будущих аппаратов Bell.

Целью этого сотрудничества является дальнейшее повышение производительности наших летательных аппаратов. В ходе работы над Future Vertical Lift [американская долгосрочная программа вертолетов нового поколения – прим.ред.] появляются революционные решения для военных; Bell и Rolls-Royce сосредоточены на предоставлении этих новых возможностей вооруженным силам

- сказал Кит Флэйл, вице-президент по усовершенствованным системам вертикального взлета в Bell.

Это соглашение дает Bell преимущество в программах по модернизации и продаже летательных аппаратов вооруженным силам США.

Построение подобных взаимоотношений в отрасли открывает сторонам широкие возможности быстрого освоения технологий и их интеграции на боевые платформы. В результате, в рамках работы над программами перспективных технологий вертикального взлета, открываются перспективы по созданию машин с революционным функционалом.

Источник изображения: Bell Helicopter

Bell находится на передовой создания высокоэффективных и устойчивых летательных аппаратов, которые значительно превосходят устаревшие платформы, а Rolls-Royce является мировым лидером в области современных двигателей и силовых установок. Мы рады укрепить наши давние отношения с Bell и помочь удовлетворить потребности клиентов как с помощью инновационных решений, так и проверенных технологий

- заявил Джейсон Пропес, старший вице-президент Rolls-Royce по связям с клиентами в оборонной сфере.

В рамках этого группового соглашения Bell будет руководить проектированием, разработкой и производством современных систем вертикального подъема, а Rolls-Royce предоставит свои технические знания в области силовых установок, чтобы предоставить потенциальным заказчикам испытанные высокопроизводительные решения. Это сотрудничество расширяет успешные отношения между Bell и Rolls-Royce, которые существуют уже более 50 лет.

V-280 Valor и V-247 являются проектами конвертопланов нового поколения. V-280 способен развивать крейсерскую скорость до 529 км/ч, его боевой радиус составит 1480 километров, грузоподъемность составит от 6 до 11 пассажиров. Силовые установки будут неподвижны: при переходе из вертолетного режима в самолетный и обратно менять свое положение будут только винты.

V-247 является многоцелевыми ударным беспилотным конвертопланом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
V-280
Компании
Bell Helicopter
Rolls-Royce
Textron
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