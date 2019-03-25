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25.03.2019
Lenta.ru

Названа дата полета Crew Dragon с астронавтами к МКС

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Источник изображения: Фото: NASA / SpaceX / Wikimedia

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) состоится в конце июля, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Американская сторона проинформировала российскую, что запуск к МКС корабля Dragon-2 в пилотируемом режиме планируется на 25 июля. Стыковка со станцией намечена через сутки. Расстыковка от МКС и возвращение на Землю предполагается 5 августа", — сказал собеседник агентства.

Ранее в марте Reuters сообщало, что первый полет (в беспилотном режиме) к МКС космического корабля Starliner может быть перенесен с апреля на август.

2 марта состоялся первый пуск (в беспилотном режиме) Crew Dragon. Спустя сутки космический корабль пристыковался к американскому сегменту МКС. 8 марта Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане. Миссия признана успешной.

16 сентября 2014 года SpaceX и Boeing были названы победителями программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту. Проект SpaceX Crew Dragon получил 2,6 миллиарда долларов, Boeing Starliner — 4,2 миллиарда.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года. После закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями "Союз ТМА", "Союз ТМА-М" и "Союз МС".

Контракт НАСА с "Роскосмосом" на доставку астронавтов на МКС истекает в феврале 2020 года.

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