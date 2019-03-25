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25.03.2019
Известия.ru

Рогозин анонсировал серийное производство ракеты "Ангара"

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил 22 марта в эфире телеканала "Россия 24", что рассчитывает запустить серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара" в 2023 году.

"Сейчас мы занимаемся тем, чтобы вновь вывести "Ангару" на испытания. В конце этого года мы повторяем испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" и разворачиваем ее производство в Омске с тем, чтобы в 2023 году начать серийное производство", — цитирует его "Интерфакс".

Рогозин уточнил, что ежегодно планируется выпускать по восемь ракет данного типа.

7 марта глава американской корпорации SpaceX Илон Маск назвал в своем Twitter перспективную российскую ракету-носитель "Ангара" великолепной. По его словам, Россия является обладателем отличной ракетной техники и наилучшего из имеющихся двигателей, пишет "Газета.ру".

4 марта стало известно, что министерство обороны РФ планирует использовать ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" для выведения своих спутников с космодрома Восточный до 2025 года.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Первый пуск ракеты был осуществлен в 2014 году с космодрома Плесецк, второй запланирован на декабрь 2019 года, напоминает "Федеральное агентство новостей".

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
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