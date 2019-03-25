Войти
25.03.2019
ТАСС

Более 30 российских компаний примут участие в выставке LIMA - 2019 в Малайзии

763
0
0
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время выступления в рамках форума "Армия-2017" на аэродроме Кубинка, 27 августа 2017 года.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Из них 27 компаний продемонстрируют продукцию военного назначения

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 30 предприятий представят Россию на выставке LIMA - 2019 в Малайзии, в летной программе примет участие авиационная группа высшего пилотажа Минобороны РФ "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ. Об этом в пятницу сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Всего запланировано участие 36 российских организаций, 27 из них продемонстрируют продукцию военного назначения. Официальную российскую делегацию на выставке возглавит заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов <...> В рамках проведения выставки планируется демонстрация самолета Як-130 на статической стоянке и его участие в демонстрационных полетах. В летной программе выставки также примет участие авиационная группа высшего пилотажа Минобороны России "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ", - сообщили в ведомстве.

По информации ФСВТС, продукцию военного назначения, в частности, представят "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Высокоточные комплексы", "Техмаш", "Вертолеты России", Объединенная судостроительная корпорация.

Российская экспозиция

Российские компании представят потенциальным инозаказчикам противотанковый ракетный комплекс "Корнет- ЭМ", малогабаритный гранатометный комплекс "Бур", реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности "Шмель-М", противотанковый ракетный комплекс 9К115М1 "Метис- М1", ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, а также различные виды боеприпасов.

"В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будут продемонстрированы многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, тяжелый транспортный вертолет Ми-26, а также средства ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - рассказали в ФСВТС.

Кроме того, будет продемонстрировано вооружение сухопутных войск - реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Град", боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А.

Судостроители представят большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Варшавянка", фрегат "Гепард-3.9", дизель-электрическую подводную лодку проекта 677Э "Амур-1650" и различные патрульные суда.

Салон пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Польша
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9А52-2 Смерч
Tор-М2
Амур-1650
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
БУР
Гепард 3.9
ДП-64 Непрявда
Ка-52
Корнет-ЭМ
Ми-26
Ми-28Н
МиГ-29М
С-300В
С-400 Триумф
Су-30
Су-35
Шмель-М
Як-130
Компании
Вертолеты России
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
РОЭ
Техмаш НПК
ФСВТС РФ
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
Тор ЗРК
Похожие новости
25.03.2019
Самолёт Як-130 и группа высшего пилотажа "Русские витязи" прилетят на оружейную выставку в Малайзии - ФСВТС
25.03.2019
ФСВТС: на выставке LIMA 2019 будут представлены 36 российских организаций
12.11.2018
"Рособоронэкспорт" на выставке Indo Defense 2018 в Индонезии
08.11.2018
Рособоронэкспорт представляет продукцию для всех видов вооруженных сил на выставке Indo Defence 2018
18.09.2012
«Рособоронэкспорт» впервые представит на выставке в ЮАР сразу несколько натурных образцов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57