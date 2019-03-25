Более 30 российских компаний примут участие в выставке LIMA - 2019 в Малайзии

Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время выступления в рамках форума "Армия-2017" на аэродроме Кубинка, 27 августа 2017 года.

Из них 27 компаний продемонстрируют продукцию военного назначения

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 30 предприятий представят Россию на выставке LIMA - 2019 в Малайзии, в летной программе примет участие авиационная группа высшего пилотажа Минобороны РФ "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ. Об этом в пятницу сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Всего запланировано участие 36 российских организаций, 27 из них продемонстрируют продукцию военного назначения. Официальную российскую делегацию на выставке возглавит заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов <...> В рамках проведения выставки планируется демонстрация самолета Як-130 на статической стоянке и его участие в демонстрационных полетах. В летной программе выставки также примет участие авиационная группа высшего пилотажа Минобороны России "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ", - сообщили в ведомстве.

По информации ФСВТС, продукцию военного назначения, в частности, представят "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, "Высокоточные комплексы", "Техмаш", "Вертолеты России", Объединенная судостроительная корпорация.

Российская экспозиция

Российские компании представят потенциальным инозаказчикам противотанковый ракетный комплекс "Корнет- ЭМ", малогабаритный гранатометный комплекс "Бур", реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности "Шмель-М", противотанковый ракетный комплекс 9К115М1 "Метис- М1", ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, а также различные виды боеприпасов.

"В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будут продемонстрированы многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, тяжелый транспортный вертолет Ми-26, а также средства ПВО, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", - рассказали в ФСВТС.

Кроме того, будет продемонстрировано вооружение сухопутных войск - реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Град", боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А.

Судостроители представят большую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 "Варшавянка", фрегат "Гепард-3.9", дизель-электрическую подводную лодку проекта 677Э "Амур-1650" и различные патрульные суда.

Салон пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави.