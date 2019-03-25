Роскосмос консолидирует спутникостроительные компании

Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что на основе существующих пяти компаний создадут две-три

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Две-три крупные спутникостроительные компании будут созданы в России на основе существующих пяти. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Будем собирать спутникостроительные фирмы. Сейчас их пять, это слишком много, они начинают конкурировать друг с другом, принимать параллельные решения. Мы хотим консолидировать. Это не значит, что нужно схлопывать все. Должно быть две-три крупные фирмы", - отметил Рогозин.

По его словам, сейчас на рынке борются "крупнейшие корпорации с лоббизмом и возможностями продавить свой товар", поэтому российские компании должны выходить на него "ощетинившись" и "с кулаками".

Сейчас спутники в России строят такие компании, как АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева", НПО им. С. А. Лавочкина, корпорация "ВНИИЭМ", АО "Российские космические системы" и РКЦ "Прогресс".