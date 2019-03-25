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25.03.2019
Известия.ru

Рогозин рассказал о способности "Сармата" преодолеть любую систему ПРО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может "разорвать в клочья" любую противоракетную оборону (ПРО). Об этом генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 22 марта.

"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, не важно", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

В феврале сообщалось об успешном завершении в России стендовых испытания ракетных двигателей комплекса "Сармат", напоминает RT.

Также Рогозин заявил, что в 2023 году рассчитывает запустить серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара". Он уточнил, что ежегодно планируется выпускать по восемь ракет данного типа.

"Сармат" — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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