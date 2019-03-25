Рогозин рассказал о способности "Сармата" преодолеть любую систему ПРО

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может "разорвать в клочья" любую противоракетную оборону (ПРО). Об этом генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 22 марта.

"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, не важно", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

В феврале сообщалось об успешном завершении в России стендовых испытания ракетных двигателей комплекса "Сармат", напоминает RT.

Также Рогозин заявил, что в 2023 году рассчитывает запустить серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара". Он уточнил, что ежегодно планируется выпускать по восемь ракет данного типа.

"Сармат" — стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Его основное отличие от действующих комплексов в том, что ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.