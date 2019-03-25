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25.03.2019
Российская газета

Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю

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Источник изображения: rg.ru

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Министерству обороны РФ в ближайшие дни.


- Самолет с заводским номером 0109 полностью построен, испытан и готов к эксплуатации. Это первый Ил-76 новой модификации, построенный в рамках контракта с Минобороны России, - рассказали в пресс-службе ПАО "Ил".

Еще один Ил-76МД-90А с заводским номером 0110 проходит летные испытания на заводе "СП-Авиастар" в Ульяновске. В 2019 году предприятие намерено передать военным шесть транспортников нового поколения.

Новый Ил - глубокая модернизация советского тяжелого военно-транспортного самолета. Он имеет другую конструкцию крыла, усиленное шасси, современную авионику, более мощные двигатели.

Ранее курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов рассказал о срыве "Авиастаром" гособоронзаказа. Завод должен был передать военным три Ил-476 (другое название Ил-76МД-90А), но график поставок задерживается на три-четыре месяца. Теперь завод будет работать в режиме "ручного управления", отметил Борисов.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
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Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
25.03.2019 13:34
Говорят неприятная проблема есть... Как решать её будут??? А  вообщем стал лучше,главное экономичней!
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