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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин заявил о способности "Сармата" разорвать ПРО противника в клочья

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Интерфакс-АВН
Интерфакс-АВН.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Работа над новой российской межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" идет по графику, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас у нас развернута ведущая работа - "Сармат", президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию. Это тяжелая баллистическая ракета, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону - нынешнюю, перспективную, неважно", - сказал Д.Рогозин в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Это основа стратегического потенциала страны", - сказал Д.Рогозин о МБР "Сармат", которую планируют серийно производить на машиностроительном заводе Роскосмоса "Красмаш".

"Здесь министерство обороны напрямую работает с нашими предприятиями. Мы особенно эту деятельность по понятным причинам не афишируем. Могу сказать только одно: по основным работам государственного оборонного заказа мы в графике. Работаем четко. Надеемся, что каких-то претензий министерства обороны, как нашего основного заказчика, к нашим предприятиям не будет. А если будут, будем вмешиваться, помогать их разрешать", - сказал Д.Рогозин о подготовке к производству МБР "Сармат".

Россия приступила к новому этапу испытаний "Сармата", сообщил 20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что МБР "Сармат" прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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РС-20
РС-20Б
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Сармат МБР
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