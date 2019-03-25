"Роскосмос" создает четыре холдинга в ракетно-космической отрасли - Рогозин

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - В структуре "Роскосмоса" будут сформированы двигателестроительный, ракетный, приборостроительный и спутниковый холдинги, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы все предприятия, которые были у нас несколько разрозненны до сих пор, собираем их по дивизионам. Первым номером идет дивизион ракетного двигателестроения во главе с флагманом НПО "Энергомаш" - крупнейшим поставщиком высокотехнологичной продукции даже на американский рынок", - сказал Д.Рогозин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Вторым дивизионом он назвал ракетный холдинг, который сформируют на базе ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Третий - это космическое приборостроение на базе АО "Российские космические системы", они занимаются дистанционным зондированием Земли, ГЛОНАССом и так далее. И будем собирать спутникостроительные фирмы. Сейчас у нас их пять, это слишком много, иногда они начинают конкурировать друг с другом, принимать некие параллельные решения", - отметил глава "Роскосмоса".

Он сообщил, что в планах - консолидация российских производителей спутников в 2-3 крупные компании. Это позволит усилить позиции России на мировом рынке производства спутников.

Отдельно глава "Роскосмоса" выделил два предприятия госкорпорации, занятые производством боевой ракетной техники. Это - Московский институт теплотехники, который разрабатывает и производит твердотопливные боевые ракетные комплексы, и государственный ракетный центр имени Макеева, создающий боевые ракетные комплексы с жидкостными двигателями. В частности, перспективную межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат".

Д.Рогозин сообщил, что в настоящее время в "Роскосмосе" сосредоточено около 90 предприятий