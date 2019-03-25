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25.03.2019
Lenta.ru

Рогозин рассказал о "бумажных" проблемах Восточного

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Первая очередь (для запуска ракет семейства "Союз-2") российского космодрома Восточный практически достроена, но официально не принята в эксплуатацию из-за бюрократических проблем, заявил телеканалу "Россия 24" генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Слова менеджера передают РИА Новости.

"Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию", — заявил менеджер.

Гендиректор также рассказал о перспективах американской пилотируемой космонавтики. "Они сгруппировались, заплатили большие деньги, получили определенные результаты и теперь начинают испытания. Они не так будут быстро идти, по нашей информации, до весны 2020 года их корабли должны получить необходимую квалификацию для полёта экипажей", — сказал Рогозин.

Ранее в марте менеджер заявил, что госкорпорация получила от правительства денежные средства на постройку второй очереди Восточного (для запуска ракет семейства "Ангара").

В том же месяце премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что у правительства имеются вопросы к реализации "Роскосмосом" федеральной целевой программы (ФЦП), а гендиректор "Центра Хруничева" (самое проблемное предприятие госкорпорации) Алексей Варочко пожаловался, что московская площадка возглавляемой им компании занимает "огромнейшую территорию", часть которой "является определенным балластом", и не постеснялся назвать сотрудников, "которые довольствуются 20 тысячами рублей, но по-прежнему хотят присутствовать на предприятии", балластом.

2 марта состоялся первый пуск (в беспилотном режиме) космического корабля Crew Dragon. Спустя сутки летательный аппарат пристыковался к американскому сегменту Международной космической станции (МКС). 8 марта Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане. Миссия стала первой в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.

В январе Медведев на посвященном финансово-экономическому состоянию "Роскосмоса" совещании рекомендовал госкорпорации заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также меньше говорить и больше делать. Тогда же премьер-министр отметил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
МКС
Союз-2 РН
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