Рогозин: первая очередь Восточного фактически достроена

Глава Роскосмоса добавил, что на объекты пока нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Строительство объектов первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, осталось устранить проблемы с документацией, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию", - сказал он.