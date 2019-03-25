Рогозин: первая очередь Восточного фактически достроена
Здание Центрального научно-исследовательского института машиностроения - головного института Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
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Глава Роскосмоса добавил, что на объекты пока нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Строительство объектов первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, осталось устранить проблемы с документацией, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Там есть проблемы, но эти проблемы в основном носят бумажный характер. То есть объекты физически построены, просто на них нет необходимой документации, чтобы принять их в эксплуатацию", - сказал он.
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