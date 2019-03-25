Войти
25.03.2019
РИА Новости

Ракета "Сармат" "разорвет в клочья" любую ПРО, заявил Рогозин

471
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны, заявил с пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, неважно", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам "начальника русского космоса", как его назвал накануне Владимир Жириновский, предприятия "Роскосмоса" не отстают от графика по всем основным направлениям оборонзаказа. Рогозин выразил надежду, что у Минобороны не будет претензий к "Роскосмосу".

МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Жириновский Владимир
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
Похожие новости
25.03.2019
Рогозин заявил о способности "Сармата" разорвать ПРО противника в клочья
18.04.2018
После завершения бросковых испытаний МБР "Сармат" будут запускать на дальность полета - Рогозин
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57