Ракета "Сармат" "разорвет в клочья" любую ПРО, заявил Рогозин

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны, заявил с пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, неважно", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам "начальника русского космоса", как его назвал накануне Владимир Жириновский, предприятия "Роскосмоса" не отстают от графика по всем основным направлениям оборонзаказа. Рогозин выразил надежду, что у Минобороны не будет претензий к "Роскосмосу".

МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.