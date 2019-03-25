Новейшие "Супер Шершни" идут в войска

Американский флот обновит парк палубной авиации, и это будут не F-35C. Вчера, 21 марта, пресс-служба компании Boeing сообщила о том, что ВМС США заказали производство 78 истребителей F/A-18 Super Hornet новейшей модификации.

Программа по созданию и техническому обслуживанию палубных истребителей Super Hornet рассчитана на 25 лет и должна была завершиться в 2020 году. Из-за отставания в разработке истребителей F-35 и новых экспортных заказов Boeing продолжил работу по улучшению "Шершней" и в 2017 году представил его новейшую модификацию F/A-18 XT (Advanced Super Hornet).

Истребитель F/A-18 Super Hornet Block III. Источник изображения: boeing.com

Командование ВМС США одобрило финансирование программы модернизации самолётов F/A-18E/F Super Hornet, назвав её Block III. До версии Advanced Super Hornet будет обновлён весь действующий парк истребителей F/A-18 Super Hornet. Кроме того, вчера военное ведомство подписало с Boeing контракт на постройку 78 новых истребителей F/A-18 Super Hornet Block III. Стоимость сделки оценивается в $4 млрд, поставки этой партии рассчитаны до 2021 года.

Первый полёт F/A-18 Hornet состоялся 18 ноября 1978 года, а его серийное производство стартовало в 1983 году. Всего за время производства, которое продолжается по сегодняшний день, было собрано порядка 2000 "Шершней" всех модификаций, включая Super Hornet и Growler.

Boeing F/A-18 Hornet и его более современная модификация F/A-18E/F Super Hornet состоят на вооружении ВМС США с 1983 года и вскоре должны уступить место новым палубным истребителям F-35C Lightning II. Однако программа создания истребителей пятого поколения отстаёт от первоначального графика на несколько лет, что позволило корпорации Boeing не только продлить программу F/A-18E/F Super Hornet, но и разработать его новую модификацию.

Истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet в действии

От предыдущей модификации (Block II) самолёт отличается семью существенными обновлениями (на стенде компании рассказали только о пяти из них, ещё две — военная и коммерческая тайна). Обновлённый Super Hornet получил конформные топливные баки, которые вмещают больше топлива и имеют меньшее сопротивление воздушному потоку, чем используемые сейчас подвесные модели. Как заявляет корпорация Boeing, с новыми баками дальность полёта истребителей Super Hornet увеличится почти на 300 км.

Вторым существенным отличием стал новый датчик IRST (infrared search and track). На самолёт установлен датчик Lockheed Martin's IRST21, который улучшает ситуационную осведомлённость пилота и позволяет обнаруживать угрозы на значительно большем расстоянии. Третьей инновацией стали новый компьютер и система обмена данными, четвёртой — новая система RCS (Radar Cross Section), установка которой потребовала изменения формы носовой части самолёта, но позволила улучшить работу датчиков угла атаки. Пятым "несекретным" улучшением стала установка большого сенсорного дисплея, который отображает данные, необходимые для пилота.