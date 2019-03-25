Чубайс: все затраты на создание "Роснано" возвращены государству

Перечисленные с 2007 года в бюджет компанией "Роснано" налоги, полностью покрыли все затраты государства на ее создание, приводит ТАСС заявление председателя правления предприятия Анатолия Чубайса.

Источник изображения: https://twitter.com/rosnano_ru

По словам Чубайса, если просуммировать все заплаченные компанией налоги, начиная с 2007 года, то получится цифра в 132,4 млрд. рублей.

То есть, все затраты государства на создание "Роснано" возвращены. То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться

– заявил он.

Глава компании сообщил, что затраты на предприятия по НИОКР на конец 2018 года составили 42,5 млрд. рублей. Причем создаваемые предприятия являются высоконаукоемкими. А указанная сумма – это 50% годового финансирования РАН. "И это только начало", – добавил он.

Он также отметил, что в 2018 году "объем экспорта портфельных компаний "Роснано"" составил 68 млрд. рублей. Компания видит динамику и абсолютно уверена, что в ближайшие годы рост будет продолжаться.

Напомним, в 2007 году была учреждена Госкорпорация "Российская корпорация нанотехнологий". В результате реорганизации, прошедшей в 2011 году, образованы АО "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). В 203 году прошла еще одна реорганизация: направленная на разделение функций владения и управления активами компании. В результате появилось ООО "Управляющая компания "Роснано"" (УК "Роснано").

Председателем правления УК "Роснано" и ФИОП является Анатолий Чубайс.

В настоящее время Группа "Роснано", являясь частью системы институтов инновационного развития, вкладывает средства в российские высокотехнологичные компании, "прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале" для увеличения объемов производства и продаж.

На сайте компании указано, что миссия группы "Роснано" заключается в "содействии реализации государственной политики, имеющей целью вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий".