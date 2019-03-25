В Твери завершился первый этап V Международной олимпиады курсантов

В Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери состоялась церемония закрытия первого этапа V Международной олимпиады среди курсантов высших военных учебных заведений государств-участников СНГ. В решении конкурсных задач олимпиады по информатике приняли участие семь национальных команд высших военно-учебных заведений Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

На Международном этапе конкурса победили курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева из Пензы. На втором месте курсанты Военной академии Республики Беларусь, на третьем - представители Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи (город Алматы, Республика Казахстан).

- Эта олимпиада в Твери открыла цикл интеллектуальных состязаний курсантов высших военно-учебных заведений в 2019 году. Если говорить о результатах, то, полагаю, что каждый участник получил главную награду - интеллектуальный капитал. Это те знания и навыки, которые навсегда останутся у каждого из вас и будут востребованы в дальнейшей служебной деятельности, - отметил на церемонии награждения победителей начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что "очень важным итогом олимпиады стала возможность еще прочнее скрепить узы братского партнерства стран и вооруженных сил, принимавших участие в состязании, лучше узнать традиции и культуры друг друга".

От России в финальном (международном) этапе олимпиады участвовали команды-победители в абсолютном командном первенстве всеармейского этапа Олимпиады 2018 года в двух категориях. В категории "Команды с общей подготовкой" выступали курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева из Пензы. В категории "Команды с профильной подготовкой" - ребята из Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного ( Санкт-Петербург).

Во Всеармейском этапе олимпиады, который прошел одновременно с международным, участвовали 32 военных вуза РФ, шесть гражданских вузов, представляющие ведущие высшие учебные заведения страны, четыре научные роты - всего свыше 200 человек из более чем 30 городов России - от Калининграда до Владивостока.

Победители Всеармейского этапа среди команд с общей подготовкой - курсанты Михайловский военно-артиллерийской академии из Санкт-Петербурга - и курсанты Военно-космической академии, которые были первыми среди команд с профильной подготовкой, станут участниками международной олимпиады в 2020 году. Наравне с мужскими участие в олимпиаде приняли и команды девушек-курсантов из семи высших военных учебных заведений.

Состязания проводились в три тура, в ходе которых участники решали задачи разной степени сложности, в соответствии с категориями команд.

Команды с общей подготовкой в первом туре решали задания по олимпиадному программированию. Во втором - демонстрировали умения в прикладных программных продуктах популярных разработчиков. В третьем туре проводилось командное соревнование - коллективное решение комплексной задачи на едином тактическом фоне с использованием прикладных программных и программирования на любом из языков, используемых в первом туре.

Команды с профильной подготовкой в первом туре решали задачи олимпиадного программирования. Во втором туре разрабатывали компьютерную программу, предназначенную для автоматизированного решения информационно-расчетных задач и имеющую графический интерфейс пользователя (по заданным требованиям). В третьем туре в ходе командного соревнования проводилась доработка компьютерной программы путем расширения ее функциональных возможностей для обеспечения автоматизированного формирования документов боевого управления.

На V Международной олимпиаде лучшие курсанты военных вузов государств-участников СНГ демонстрируют свои знания, эрудицию и способности по математике, информатике, военной истории, иностранному языку и военно-профессиональной подготовке. В этом году в конкурсах участвуют курсанты из России, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Второй дисциплиной станет иностранный язык. Конкурс пройдет в конце марта. В апреле курсанты продемонстрируют знания по военной истории. Соревнования по математике также пройдут в апреле. Завершающим этапом станет конкурс военно-профессионального мастерства, который состоится в мае. Часть конкурсов организуют в Армении, Беларуси и Казахстане.

Юрий Гаврилов