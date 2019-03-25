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25.03.2019
Российская газета

США вновь заявили о нежелании передавать F-35 Турции

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Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

Настойчивость Анкары по вопросу приобретения российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" затрудняет процесс передачи Турции истребителей пятого поколения F-35, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Об этом сообщает Military.com.

"Это сложный вопрос", - заявил Данфорд. По его словам, Соединенным Штатам "трудно оправдать продажу F-35 стране, которая владеет передовой российской системой С-400".

Ранее Турция заявляла о желании купить 100 самолетов F-35A.

Накануне исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила: "С-400 - это компьютер, и F-35 - это компьютер. И никто не подключает свой компьютер к компьютеру противника, а по сути это и произошло бы с нами".

В Вашингтоне отмечают, что Турция является союзником по НАТО, и у двух стран гораздо больше точек сближения, чем расхождений. И все же американцам так и не удалось отговорить власти Турции от приобретения российского зенитного ракетного комплекса С-400.

Если турецкие С-400 заступят на боевое дежурство, Вашингтон может приостановить процесс подготовки к поставке в Турцию истребителей F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Но окончательное решение пока не принято.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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F-35A
С-400 Триумф
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