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25.03.2019
Военное обозрение

ОБСЕ не досчиталась на местах хранения свыше 80 танков ВСУ

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Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук назвал число погибших за период так называемого весеннего перемирия с украинской стороны. Напомним, что весеннее перемирие было объявлено накануне наступления Международного женского дня.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Марчука, с 8 марта текущего года погибшими украинские силовики потеряли пять человек, ещё 15 военнослужащих получили ранения.

При этом общее число погибших украинских военнослужащих, если верить оценкам официального Киева, с 2014 года составило 2955 человек. Если боевые действия продолжатся и после президентских выборов на Украине, то цифры официальных потерь перевалят за 3 тысячи в течение уже к лету.

Здесь нужно отметить, что, по данным ООН, общие потери в результате конфликта на Донбассе оцениваются почти в 12 тысяч человек. При этом, по заявлениям представителей командования нацбатов, в двух котлах (под Иловайском и Дебальцево) украинские силовики потеряли не менее 2,5 тысяч человек только убитыми, а потому данные Киева выглядят явным преуменьшением реальных потерь.

Тем временем, в ДНР представили информацию о нарушении Киевом обязательств по хранению тяжёлой техники в специально отведённых местах. Заявлено, что мониторинговая миссия ОБСЕ не досчиталась трёх танков Т-72, 81 танка Т-64 (в общей сложности на местах хранения нет 84 танков, которые ранее были отмечены в списке, предъявленном ОБСЕ), 20 РСЗО "Град", двадцати самоходных гаубиц "Гвоздика", 18 самоходных гаубиц "Акация", 56 гаубиц "Гиацинт-Б" и десятков других видов вооружения.

В этой связи возникает вопрос: где все эти вооружения? Ответ на самом деле прост: командование ВСУ давно рассредоточило бронетехнику, гаубицы и самоходки вдоль линия соприкосновения, при этом не уставая заявлять, что соглашения "Минск-2" нарушают исключительно в ДНР и ЛНР. Одна из ударных группировок, оснащённых бронетехникой, размещена на южном направлении - восточнее Мариуполя. Несколько других - в районе Авдеевки и Станицы Луганская.

А той же мониторинговой группе ОБСЕ, которая не досчиталась большого числа украинских вооружений на спецстоянках и в ангарах, нужно напомнить, что несколько танков ВСУ их коллеги ранее почему-то проигнорировали, когда те находились в жилых кварталах Авдеевки, подготовленные к бою. Никакой ответственности за то, что использует гражданских людей в качестве живого щита при осуществлении обстрелов сопредельной территории, командование ВСУ не понесло.

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Страны
Украина
Продукция
2С3 Акация
Гвоздика
Град РСЗО
Т-72
Компании
ООН
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ОБСЕ
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