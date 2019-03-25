Американский взгляд на "бессмертное оружие" Симонова

Старый карабин остается на американском рынке бестселлером "эконом - класса"

Несмотря на свой почтенный возраст, самозарядный карабин Симонова (СКС) остается достаточно популярным и востребованным товаром не только на рынке гражданского оружия, но и до сих пор используется во многих вооруженных конфликтах.

Определенным подтверждением непроходящего интереса к этому старому карабину является тот факт, что многие фирмы, специализирующиеся на производстве оружейного тюнинга, продолжают выпускать комплекты для модернизации СКС. Недавно их число пополнилось таким известным предприятием, как израильская корпорация FAB Defense, которая тоже стала выпускать "киты" для придания симоновскому карабину более современного облика и улучшения эргономики.

Можно отметить также высокую популярность СКС в такой "оружейной" стране как США, где, несмотря на жесткую конкуренцию, карабин пользуется устойчивым спросом. Об этом, в частности, говорит статья, посвященная этому оружию, недавно опубликованная в журнале The National Interest под заголовком "СКС – бессмертное оружие".

Американский журналист Кристофер Чиверс, автор исторической книги "The Gun", считает, что оснований говорить, что Симонов опередил свое время, нет. Карабин был советским конкурентом немецкому Gewehr 42 (вероятно,

Fallschirmjagergewehr 42) и американскому M1 Garand, но был более надежным, чем Gewehr и гораздо проще и дешевле в производстве, чем Garand. От себя можно добавить, что оба указанных образца были выполнены под винтовочный патрон, а FG-42 являлся автоматической винтовкой, а по своей сути был ближе к ручным пулеметам. Так что корректнее СКС сравнивать, например, с американским карабином М-1, который он превосходил по мощности, уступая ему в легкости.

Автор, указывая, что симоновский карабин в Советской Армии очень быстро оказался вытесненным АК 47 и АКМ и использовался в частях обеспечения и в церемониальных целях, обращается к его более насыщенной истории в НОАК.

Чиверс пишет, что китайская делегация, оказавшись в начале 50-х на Тульском оружейном заводе и увидев производство СКС, пришла в ярость и обвинила СССР в недружественном отношении к союзнику, поскольку Москва поставляла китайцам только трехлинейки.

В конечном итоге Пекин получил и интересующую его технологию, и лицензию на производство и выпустил миллионы карабинов под наименованием Тип 56. Это оружие как нельзя более подходило к китайской доктрине массовой народной войны, где ведущая роль отводилась партизанским действиям и обстрелам из засады, где на первое место выступала не плотность, а точность огня. И обойменное заряжение в этом варианте являлась скорее достоинством, поскольку позволяло сэкономить вес носимой "боеукладки" за счет магазинов.

Впрочем, по итогам китайско-вьетнамской войны 1979 года инженеры КНР модернизировали СКС, добавив к нему функцию автоматического огня и снабдив сменным магазином от АК. Новое оружие получило обозначение Тип 81. Китай во множестве экспортировал карабин, им были вооружены бойцы Вьетконга, "красные кхмеры" Пол Пота, афганские душманы, албанские солдаты и всевозможные повстанцы в Африке. Сегодня его используют даже в Сирии и Ираке. Китайский СКС, во множестве попавший на американский рынок, стал там одним из самых популярных образцов охотничьего и спортивного оружия в "эконом"-сегменте.

Для коллекционеров карабин имеет дополнительную историческую и военную ценность (американцы близко познакомились с симоновским карабином во Вьетнаме), причем образцы советского производства являются одними из самых желанных, учитывая их ограниченное производство и более высокое качество изготовления. Особенно ценятся в США карабины Тульского оружейного завода, цена которых вполне сопоставима с куда более современными спортивными винтовками.

Штатный магазин СКС ограничен 10 патронами, поэтому его проще приобрести в тех штатах, законы которых ограничивают оборот винтовок с магазинами большей вместимости.

С 1993 года в США запрещен ввоз оружия от китайского производителя Norinco (который и экспортировал СКС, или вернее, Тип 56), и теперь карабины легче приобрести в Канаде, где подобные ограничения не вводились.

Подводя итог, автор констатирует, что СКС, несмотря на солидный возраст, продолжает нести службу и предполагает, что вряд ли его создатель – Сергей Симонов, мог предсказать такую долгую жизнь своего детища.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",