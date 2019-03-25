Российскому рынку требуются 860 самолетов МС-21 - вице-премьер Борисов

Казань. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Российский рынок магистральных самолётов нуждается в 860 лайнерах МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Флагманский проект, на который мы все очень рассчитываем, - вывод МС-21 на рынок. Только объем в России, востребованность этого самолёта - около 860 образцов", - сказал Ю.Борисов журналистам в пятницу по итогам посещения особой экономической зоны Алабуга.

Поэтому, подчеркнул он, "конечно, нам важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолёта и организовать серийное производство".

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект ПАО "Корпорация "Иркут" при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, в дальнейшем планируется организовать серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.

Газета "Ведомости" сообщала, что Военно-промышленная комиссия под председательством вице-премьера Ю.Борисова предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX.

10 марта самолет Boeing-737 MAX эфиопских авиалиний разбился на территории Эфиопии, на его борту находились 157 человек. Это стало второй катастрофой самолета данной модели за полгода. После этой трагедии ряд стран, в том числе США и Россия запретили полеты Boeing этой модели.

15 марта вице-премьер, председатель Военно-промышленной комиссии РФ Ю.Борисов заявил, что правительство РФ поддерживает идею закупки авиакомпанией "Победа" самолётов МС-21 вместо Boeing 737 MAX, но только если это не скажется на услугах, оказываемых гражданам.

"В рамках комиссии по импортозамещению от наших авиаперевозчиков приходит много заявок, и не только на Boeing 737 MAX, но на Airbus 320, и на модели Boeing, и мы всегда рассматриваем такой аспект: а есть ли у нас российский аналог", - сказал Ю.Борисов журналистам, комментируя информацию о том, что комиссия предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max.

Он подчеркнул, что в правительстве, в первую очередь, заинтересованы сохранить российский рынок для российского производителя, "но, конечно, не в ущерб конечному потребителю, нашему населению".

В Кремле также высказались в поддержку закупки российскими авиакомпаниями отечественных самолетов МС-21 вместо американских Boeing, отметив, что президент РФ последовательно выступает за соблюдение интересов отечественного авиапрома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта прокомментировал сообщение о том, что правительство предложило авиакомпании "Победа" купить российские самолеты МС-21 вместо "проблемных" Boeing-737 MAX.