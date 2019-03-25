Войти
25.03.2019
Интерфакс-АВН

Российскому рынку требуются 860 самолетов МС-21 - вице-премьер Борисов

524
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: infpol.ru

Казань. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Российский рынок магистральных самолётов нуждается в 860 лайнерах МС-21, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Флагманский проект, на который мы все очень рассчитываем, - вывод МС-21 на рынок. Только объем в России, востребованность этого самолёта - около 860 образцов", - сказал Ю.Борисов журналистам в пятницу по итогам посещения особой экономической зоны Алабуга.

Поэтому, подчеркнул он, "конечно, нам важно в срок завершить работы по получению сертификата типа этого самолёта и организовать серийное производство".

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект ПАО "Корпорация "Иркут" при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, в дальнейшем планируется организовать серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров.

Газета "Ведомости" сообщала, что Военно-промышленная комиссия под председательством вице-премьера Ю.Борисова предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX.

10 марта самолет Boeing-737 MAX эфиопских авиалиний разбился на территории Эфиопии, на его борту находились 157 человек. Это стало второй катастрофой самолета данной модели за полгода. После этой трагедии ряд стран, в том числе США и Россия запретили полеты Boeing этой модели.

15 марта вице-премьер, председатель Военно-промышленной комиссии РФ Ю.Борисов заявил, что правительство РФ поддерживает идею закупки авиакомпанией "Победа" самолётов МС-21 вместо Boeing 737 MAX, но только если это не скажется на услугах, оказываемых гражданам.

"В рамках комиссии по импортозамещению от наших авиаперевозчиков приходит много заявок, и не только на Boeing 737 MAX, но на Airbus 320, и на модели Boeing, и мы всегда рассматриваем такой аспект: а есть ли у нас российский аналог", - сказал Ю.Борисов журналистам, комментируя информацию о том, что комиссия предложила авиакомпании "Победа" рассмотреть покупку 30 российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 Max.

Он подчеркнул, что в правительстве, в первую очередь, заинтересованы сохранить российский рынок для российского производителя, "но, конечно, не в ущерб конечному потребителю, нашему населению".

В Кремле также высказались в поддержку закупки российскими авиакомпаниями отечественных самолетов МС-21 вместо американских Boeing, отметив, что президент РФ последовательно выступает за соблюдение интересов отечественного авиапрома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта прокомментировал сообщение о том, что правительство предложило авиакомпании "Победа" купить российские самолеты МС-21 вместо "проблемных" Boeing-737 MAX.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Airbus
Boeing
ВПК РФ
ИРКУТ НПК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МС-21
Похожие новости
20.06.2016
Заказы авиакомпаний – ключ к успеху МС-21
23.09.2015
Сага о «форсайте» — часть I
16.06.2015
Перспективным лайнером МС-21 заинтересовались на Западе
12.03.2014
Украинское крыло российской авиации
31.07.2008
Самолеты - больше не штучный товар. Рост заказов на российские лайнеры позволяет возобновить их серийное производство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57