Япония передала Филиппинам партию запчастей для вертолетов UH-1H

ЦАМТО, 22 марта. По заявлению командующего ВВС Филиппин генерал-лейтенанта Роззано Бригеза (Rozzano Briguez), безвозмездно поставленная Японией Маниле партия запчастей для вертолетов UH-1H "Хью" позволит немедленно восстановить две непригодные к полетам машины UH-1.

По информации Mintfo.com, данное заявление командующий сделал в ходе церемонии приемки партии переданных Японией запчастей общей стоимостью 5,309 млрд. иен (около 2,5 млрд. филип. песо). Поставка до конца года оставшихся заказанных запасных частей позволит полностью восстановить до пяти вертолетов UH-1.

По заявлению министра национальной обороны Дельфина Лорензана, в настоящее время Филиппины и Япония также ведут переговоры по поставке 4-5 РЛС и снятых с вооружения самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, запрос на поставку запасных частей, которые позволят сохранить пригодность к полетам около 80 имеющихся в составе ВС Филиппин американских вертолетов до 2020 года, ВС Филиппин направили Японии в 2017 году.

7 ноября 2018 года министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин и посол Японии Коджи Ханеда обменялись нотами в отношении предоставления помощи в виде запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта филиппинских многоцелевых вертолетов UH-1H.

Пакет оборудования и запчастей общей стоимостью около 5 млрд. филип. песо (10,68 млрд. иен) обеспечит готовность к полетам состоящих на вооружении ВВС Филиппин вертолетов UH-1H, расширит возможности по переброске войск и реагированию на стихийные бедствия.

Пакет помощи включает конструктивные элементы планера, системы энергоснабжения, системы управления, несущие винты, гидравлические системы, электрические системы, приборы и вспомогательное оборудование.