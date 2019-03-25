ФСВТС: на выставке LIMA 2019 будут представлены 36 российских организаций

ЦАМТО, 22 марта. В Международной выставке LIMA 2019, которая пройдет с 26 по 30 марта на о.Лангкави (Малайзия), запланировано участие 36 российских организаций, 27 из них продемонстрируют продукцию военного назначения.

Как сообщила пресс-служба ФСВТС, в их числе следующие субъекты военно-технического сотрудничества: АО "Рособоронэкспорт", АО "НПО "Высокоточные комплексы" (АО "КБП"), АО "НПК "Техмаш" (АО "НПО "Прибор", АО "НПО "СПЛАВ", АО "НПО "Базальт"), АО "Вертолеты России", АО "ОСК" (АО "Адмиралтейские верфи"), ПАО "ОАК" (АО "РСК "МиГ", ПАО "Компания "Сухой") и АО "ОДК".

Организатор российской экспозиции – АО "Рособоронэкспорт".

В рамках проведения выставки планируется демонстрация самолета Як-130 на статической стоянке и его участие в демонстрационных полетах. В летной программе выставки также примет участие авиационная группа высшего пилотажа Минобороны России "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ.

Помимо этого, будут экспонироваться противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", малогабаритный гранатометный комплекс МГК "Бур", реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М", противотанковый ракетный комплекс 9К115М1 "Метис-М1", ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, а также различные виды боеприпасов.

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будут продемонстрированы следующие образцы ПВН: авиационная техника: многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, тяжелый транспортный вертолет Ми-26; средства ПВО: зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"; вооружение сухопутных войск: реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Град", боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А; военно-морская техника: дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат "Гепард-3.9", дизель-электрическая подводная лодка проекта 677Э "Амур-1650", различные патрульные суда.

Официальную российскую делегацию на выставке LIMA 2019 возглавит заместитель директора ФСВТС России Михаил Петухов. В ходе выставки запланирована деловая программа с его участием.

По данным организаторов, в выставке LIMA 2019 примут участие более 770 иностранных компаний из 20 государств.

Тематика выставки – гражданская и военная авиация, гражданские и военные вертолеты, авионика, программы по ремонту и модернизации авиационной техники, системы управления высокоточным оружием, средства постановки помех, авиационное и морское вооружение, техника и оснащение для подводных работ, беспилотные летательные аппараты, средства технической разведки, средства контроля доступа, тренажеры и учебные программы.

Выставка проводится с 1991 года при содействии правительства Малайзии, Министерства обороны и командования вооруженных сил Малайзии и является одной из крупнейших выставок в области оборонных технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.