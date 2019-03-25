Учения военных России и Таджикистана завершились на полигоне под Душанбе

Военнослужащие двух стран отрабатывали взаимодействие по единой тактической обстановке, отражение наступления условного противника, а также его блокирование и уничтожение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Совместные учения Вооруженных сил России и Таджикистана завершились отработкой действий по уничтожению террористических групп на горном полигоне Ляур. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в пятницу.

Ранее сообщалось, что 19 марта стартовали совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы и армии Таджикистана. По плану маневров, военнослужащие двух стран отрабатывали вопросы взаимодействия по единой тактической обстановке, отражение наступления условного противника, его блокирование и уничтожение.

"На завершающем этапе учений при поддержке реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" военнослужащие России и Таджикистана преследовали и уничтожили группы отходящих условных террористов в горной местности, которые по легенде маневров незаконно пересекли границу", - говорится в сообщении.

В общей сложности в учениях приняли участие около 700 российских военнослужащих и 150 их коллег из Таджикистана, а также было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники, в том числе РСЗО "Град", БТР-82А и автомобили высокой проходимости "Урал".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.