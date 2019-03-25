Российские специалисты изготовили летное оборудование в рамках проекта "ЭкзоМарс-2020"

Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".

В госкорпорации сообщили, что оборудование будет обеспечивать десантный модуль электроэнергией

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Специалисты "Информационных спутниковых систем" им. М. Ф. Решетнева" завершили изготовление летного оборудования для электроснабжения в рамках проекта "ЭкзоМарс-2020". Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице Роскосмоса в Facebook.

"Компания "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева" завершила работы по изготовлению летного оборудования в рамках международного проекта по изучению Марса. Специалисты создали комплекс автоматики и стабилизации напряжения системы электроснабжения, а также изготовили бортовую кабельную сеть", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что оборудование будет обеспечивать десантный модуль, разработанный для аппарата, электроэнергией. Оборудование уже прошло необходимые испытания и стерилизацию.

Космический аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020" планируется к запуску ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для доставки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.