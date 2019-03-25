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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Боинг наверстывает упущенное по военной линии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания Boeing объявила о заключении трехлетнего контракта на полносерийное производство и поставку 78 новых истребителей F/A-18 Super Hornet Блок.3 (61 самолет F/A-18E и 17 самолетов F/A-18F) для ВМС США.

Стоимость контракта оценивается в размере $ 4,04 млрд. Об этом сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Работы должны быть завершены в апреле 2024 года. Отмечается, что новый долгосрочный контракт выгоден как ВМС США, так и Boeing, поскольку позволяет планировать производство. Представители ВМС заявляют, что данная форма приобретения позволит сэкономить как минимум $ 395 млн.

По информации ЦАМТО, в настоящее время на предприятии Boeing уже модернизируются 4 истребителя Super Hornet Блок.2 к конфигурации Блок.3. Соответствующий контракт в марте 2018 года компания Boeing подписала с Командование авиационных систем ВМС США. Стоимость соглашения составляет $ 73,2 млн.

Конфигурация Блок.3 отличается рядом улучшений, включая расширенные возможности применения в сетевом пространстве, большую дальность полета за счет применения конформных топливных баков, сниженную радиолокационную сигнатуру, усовершенствованную кабину и улучшенную систему связи.

 

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Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
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