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25.03.2019
WarSpot

Ракеты полетят на ядерной тяге

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Финансовые отчёты Минобороны США раскрывают перспективные армейские разработки. Вчера, 21 марта, портал aviationweek.com сообщил о том, что в бюджете Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) заложены средства на реализацию проекта ROAR (Reactor On A Rocket, реактор в ракете).

Согласно обнародованным данным, DARPA включила в свои расходы на 2020 финансовый год (стартует с 1 октября 2019 года) около $10 млн на проект ROAR. Он может стать преемником программы NERVA, в рамках которой в 50-60-е годы NASA и Комиссия по ядерной энергии США разработали ядерный двигатель для пилотируемого космического корабля, который планировалось отправить на Марс.

Эскиз ядерного ракетного двигателя.

Источник изображения: aviationweek.com

По данным портала nplus1.ru, американские военные рассчитывают с помощью ядерных реакторов ускорить космические аппараты. Кроме того, предполагается, что время их работы будет увеличено за счёт более экономичного расхода рабочего тела (жидкого газа). Согласно планам DARPA, в 2020 году должны пройти исследовательские работы с демонстрацией некоторых технологий, которые будут использованы в реакторе. Затем начнутся конструкторские работы и сборка демонстратора ракетной установки.

О разработке ракетного ядерного реактора заявляют и в России. По данным Минобороны РФ, ракета "Буревестник" способна поразить любую цель на Земле, при этом дальность её полёта будет "практически неограниченной".

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Страны
Россия
США
Компании
DARPA
NASA
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Марс
Ядерный щит
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