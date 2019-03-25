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25.03.2019
Газета.ru

Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка

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Опубликовано видео обысков ФСБ на Липецком станкостроительном заводе

Сотрудники ФСБ России проводят обыски на предприятиях в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по делу о хищении средств гособоронзаказа. Изымаются документы, цифровые носители информации и "иные предметы, имеющие значение для расследования". Представители группы станкостроительных предприятий Липецкой области обвиняются в хищении средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ по поддержке ОПК.



Сотрудники ФСБ России проводят обыски и изъятие материалов в рамках уголовного дела о хищении средств гособоронзаказа, сообщает Центр общественный связей Федеральной службы безопасности. Мероприятия проводятся в Липецке, а также в Москве и Санкт-Петербурге, уточняет ФАН.

"Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела",

- подчеркнули в Центре.

Дело возбудили по фактам хищений "представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области" средств федерального бюджета. По данным силовиков, похищены были деньги, выделенные в рамках федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса.

Сумма и обстоятельства хищения не сообщается. Кроме того, ЦОС ФСБ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен приход сотрудников ведомства на Липецкое станкостроительное предприятие и в дом одного из подозреваемых - богатый особняк с высокими окнами на веранде. Следственные мероприятия проходили до позднего вечера.

Это не первые следственные действия ФСБ, которые проводятся в рамках различных дел о хищениях в оборонно-промышленном комплексе. Так, в августе 2018 года Следственный комитет России по Московской области задержал заместителя гендиректора одного из ведущих российских предприятий космической промышленности - Ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

За неделю до этого Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО "Научно-производственное объединение им. Лавочкина" Сергея Лемешевского, которого обвиняют в хищении более 330 млн руб. у госкорпорации "Роскосмос".

В сентябре 2017 года стало известно, что Военное управление Следственного комитета России ведет расследование уголовного дела о самой солидной в истории Минобороны взятке - 368 млн руб. Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин за эту сумму способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь и пекарен, в ходе исполнения которых были совершены крупные хищения казенных средств. Кроме того, Вакулин обещал "покровительство" недобросовестным бизнесменам.

Операция по поимке взяточника была проведена полицией и СКР еще весной 2017 года. Тогда появились данные о многомиллионных хищениях в рамках контракта между Минобороны и петербургской фирмой ООО "Профбизнес", заключенного еще в 2015 году.

Прикрываясь контрактом №99/ЭА/2015/ДГЗ/3, мошенники похитили около 20 млн рублей, поставив Минобороны "машины ненадлежащего качества". Тогда были задержаны несколько человек, в их числе и один из директоров "Профбизнеса" Алексей Калитин.

Другие 11 контрактов на общую сумму в 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны "Профбизнесом", ООО "ТД Спецтехмаш" и ООО "ТД Стиллаг", вызвали интерес у управления УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольная служба заметила следы "картельного сговора".

"Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам", - заявляется в сообщении УФАС.

На мошенничестве попадаются и сотрудники ФСБ, передает НСН. Полковнику Федеральной службы безопасности, бывшему высокопоставленному чиновнику из администрации президента Михаилу Горбатову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, он вымогал крупные суммы денег у предпринимателя. От действий офицера пострадал коммерческий директор сети элитных часовых ломбардов.


Иван Апулеев

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
СТАН
Техмаш НПК
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
25.03.2019 14:02
Ну ну...И сколько таких областей в России? Короче - ТЕАТР! Уж лучше бы как то объяснили , почему госслужащий, дочь, несомненно уважаемого мной человека, по фамилии С.К.Шойгу, смогла купить участок земли за 9 млн. долларов США??? Откуда у майора МЧС такие деньжищи?. Понятно. что все мы родители, безумно любим своих детей...НО! Очень надеюсь, что это брехня. Хотелось бы пояснения.
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№2
25.03.2019 14:07
Цитата, q
видеозапись, на которой запечатлен приход сотрудников ведомства на Липецкое станкостроительное предприятие и в дом одного из подозреваемых - богатый особняк с высокими окнами на веранде.
Вот оно что - "высокие окна на веранде". Понятно.
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