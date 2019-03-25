Плохая идея: в Москве не согласны с позицией Трампа по Голанам

В Кремле оценили слова Трампа о Голанских высотах

Решение Трампа признать Голанские высоты израильскими должно быть согласовано с другими государствами мира, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он подчеркнул, что "лучше не обострять ситуацию" и "вообще в подобных случаях ничего не говорить". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва считает Голанские высоты территорией Сирии.

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля вызвало неоднозначную и бурную международную реакцию. Как сообщает RT, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в правильности слов американского президента.

"Складывающаяся сейчас ситуация никак не будет способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Мне кажется, что в подобных случаях лучше вообще ничего не говорить, чем обострять ситуацию такими высказываниями", - отметил сенатор.

Он добавил, что подобные решения стоит принимать, посоветовавшись с международным сообществом, и не нарушать общемировую стабильность.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что РФ неизменно признает Голанские высоты за Сирийской Арабской Республикой. "Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН", - подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с позицией МИДа. "Подобные призывы могут существенно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Такая идея не способствует урегулированию на Ближнем Востоке, скорее наоборот", - подчеркнул Песков, сообщает ФАН.

Сирийский МИД осудил призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В ведомстве подчеркнули, что заявление американского президента является "безответственным" и показывает "слепую приверженность США" Израилю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на чрезвычайном заседании исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества заявил, что решение Трампа по Голанским высотам является "досадным" и ставит регион на грань нового кризиса.

"Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована", - подчеркнул турецкий лидер.

Европейский союз также не собирается признавать Голанские высоты частью Израиля, невзирая на соответствующий призыв президента США Дональда Трампа к мировой общественности. Как заявила представитель Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Майя Косьянчич, позиция ЕС по этому вопросу не изменилась.

"Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории",

- подчеркнула она.

22 марта Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Американский лидер подчеркнул, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что президенту США Дональду Трампу "выгоден хаос на Ближнем Востоке".

"Америка способствовала созданию Pax Americana при таком однополярном мире, когда она была заинтересована в сохранении стабильности своего миропорядка. Так как не удалось сохранить однополярный мир, не удалось превратить однополярный момент в однополярную эру, стал усиливаться полицентричный мир, то американцы уже не сохраняют стабильность в мире, выходят из целого ряда организаций и не скрывают, что не заинтересованы в поддержании стабильности", - пояснил эксперт.

Голанские высоты - территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израиль занял более двух третей территории. В 1981 году кнессет (израильский парламент) принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией.

Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе - демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.

Иван Апулеев