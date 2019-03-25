Советские "Орланы" попали в рейтинг самых опасных боевых кораблей

Американский журнал The National Interest составил очередной рейтинг пяти самых опасных боевых кораблей в мире, куда попали советские ракетные крейсеры проекта "Орлан".

Всего в списке американского журнала указаны пять стран, на вооружении которых находятся или находились "самые опасные" боевые корабли - это Россия, США, Япония и Китай. По убеждению авторов рейтинга, мощные боевые крейсеры являются средством для достижения цели в борьбе между доминирующими военными державами.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Возглавили список советские/российские атомные крейсеры проекта "Орлан", выпущенные серией из четырех кораблей ("Петр Великий, "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев"). При этом издание указывает, что два из них - крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов" все еще стоят на вооружении ВМФ РФ. Также указывается, что "Адмирал Нахимов" находится на модернизации, в ходе которой получит зенитные системы С-500 и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Данные корабли и раньше были быстрыми, мощными и несли ракеты "Гранит" с боезарядом в 1500 кг. Кроме того, они были в состоянии выследить и уничтожить американские авианосцы с ядерным оружием, несущие потенциальную угрозу подлодкам

- отмечает NI.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

На втором месте американские авторы рейтинга расположили многоцелевые крейсеры класса Ticonderoga ВМС США, оснащенные ракетами ПВО SM-2, крылатыми ракетами "Томагавк" и боевой системой Aegis. Крейсеры этого класса являются самыми тяжеловооруженными боевыми кораблями ВМС США, поскольку оснащены 122 ячейками вертикального пуска ракет. Издание пишет, что в составе Военно-морских сил США на сегодняшний день находятся еще 22 крейсера этого класса, но корабли начинают выводить из эксплуатации: к 2022 году будут списаны 6 крейсеров "Тикондерога". Предположительно, что оставшиеся крейсера будут постепенно выводиться из состава американского флота из-за дорого технического обслуживания в виду устаревания систем и оборудования.

Далее в списке расположились японские корабли "Конго", "Киришима" и "Чокай", а также китайские эсминцы класса 055 и американские эсминцы Arleigh Burke.