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25.03.2019
Военное обозрение

В США студент помог создать самолет-мишень пятого поколения

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Технический проект одного из американских студентов позволил Министерству обороны США сэкономить сотни миллионов долларов при создании воздушных мишеней, имитирующих самолеты пятого поколения. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании Sierra Technical Services, американское военное ведомство подписало контракт на сборку второго прототипа воздушной мишени 5GAT (5th Generation Aerial Target).

Источник изображения: Sierra Technical Services

Самолеты-мишени для обучения летчиков американских ВВС создавались путем переоборудования пилотируемых машин. Например, на базе F-4 был создан беспилотный самолёт-мишень QF-4, а из F-16 делали дистанционно управляемый QF-16. С появлением самолетов пятого поколения возникла потребность в мишенях, имитирующих "самолеты-невидимки". Однако из-за того, что стоимость создания самолета-мишени сопоставима с ценой пилотируемой машины, от данной методики было решено отказаться и отложить вопрос на время.

Затем проектом заинтересовались в Академии ВВС США. В 2008 году кадеты представили свои работы на эту тему и один из проектов заинтересовал Пентагон. Через три года, в 2011 году работа этого же студента получила финансирование от Минобороны.

Сначала работы по проекты велись в Академии ВВС США. Самолет-мишень назвали 5GAT. Беспилотник отличается простой треугольной формой крыла и весит всего 545 кг. Полноразмерная модель была испытана в аэродинамической трубе и показала отличные результаты. На финальном этапе разработки к созданию 5GAT подключились инженеры, ранее участвовавшие в создании F-22.

Воздушная мишень 5GAT проектируется в форме двухдвигательного самолета с реактивными силовыми установками. Летательный аппарат получит ромбовидное в плане крыло и отклоненные в стороны два киля. Планер мишени будет на 95 процентов выполнен из композиционных материалов.

В 2017 году Минобороны США передало наработки по проекту 5GAT компании Sierra Technical Services и заказало сборку первого прототипа. Второй заказ на сборку воздушной мишени 5GAT компания получила 21 марта этого года. Стоимость мишени не превышает 16 млн. долларов.

Предполагается, что самолеты-мишени будут использоваться военными для тренировок пилотов истребителей и расчетов ПВО.

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Страны
США
Продукция
F-16
F-22
F-4
Проекты
БПЛА
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