В США студент помог создать самолет-мишень пятого поколения

Технический проект одного из американских студентов позволил Министерству обороны США сэкономить сотни миллионов долларов при создании воздушных мишеней, имитирующих самолеты пятого поколения. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании Sierra Technical Services, американское военное ведомство подписало контракт на сборку второго прототипа воздушной мишени 5GAT (5th Generation Aerial Target).

Источник изображения: Sierra Technical Services

Самолеты-мишени для обучения летчиков американских ВВС создавались путем переоборудования пилотируемых машин. Например, на базе F-4 был создан беспилотный самолёт-мишень QF-4, а из F-16 делали дистанционно управляемый QF-16. С появлением самолетов пятого поколения возникла потребность в мишенях, имитирующих "самолеты-невидимки". Однако из-за того, что стоимость создания самолета-мишени сопоставима с ценой пилотируемой машины, от данной методики было решено отказаться и отложить вопрос на время.

Затем проектом заинтересовались в Академии ВВС США. В 2008 году кадеты представили свои работы на эту тему и один из проектов заинтересовал Пентагон. Через три года, в 2011 году работа этого же студента получила финансирование от Минобороны.

Сначала работы по проекты велись в Академии ВВС США. Самолет-мишень назвали 5GAT. Беспилотник отличается простой треугольной формой крыла и весит всего 545 кг. Полноразмерная модель была испытана в аэродинамической трубе и показала отличные результаты. На финальном этапе разработки к созданию 5GAT подключились инженеры, ранее участвовавшие в создании F-22.

Воздушная мишень 5GAT проектируется в форме двухдвигательного самолета с реактивными силовыми установками. Летательный аппарат получит ромбовидное в плане крыло и отклоненные в стороны два киля. Планер мишени будет на 95 процентов выполнен из композиционных материалов.

В 2017 году Минобороны США передало наработки по проекту 5GAT компании Sierra Technical Services и заказало сборку первого прототипа. Второй заказ на сборку воздушной мишени 5GAT компания получила 21 марта этого года. Стоимость мишени не превышает 16 млн. долларов.

Предполагается, что самолеты-мишени будут использоваться военными для тренировок пилотов истребителей и расчетов ПВО.