На Западе работают на боевыми лазерами с искусственным интеллектом

Соединенные Штаты и Европейский союз активизировали работы в сфере боевых лазеров. На подходе новые более мощные системы, а Пентагон открыл вакансию для координатора систем искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в том числе и в системы оружия с направленной энергией.

Источник изображения: ВМС США

Инициативы, выдвинутые Европейской комиссией с 2017 года, "изменили правила игры" для европейского производителя ракетных вооружений MBDA. Антуан Бувье, генеральный директор международного консорциума, в который входят предприятия из шести стран сказал, что намеченные проекты "глубоко изменят среду, в которой мы сегодня работаем".

Представляя ежегодные результаты компании на этой неделе - выручка выросла до 3,2 млрд. евро в 2018 году по сравнению с 3,1 млрд. евро годом ранее - Бувье сказал, что у группы относительно небольших мероприятий, спонсируемых Европейским Союзом, есть большой потенциал.

Инициативы, предложенные Комиссией, имеют гораздо более глубокий структурный эффект, чем выделенные на них бюджеты, и оказывают реальное влияние

- подчеркнул бизнесмен.

В качестве примера Бувье привел тактический боевой лазер, часть так называемой Подготовительной программы по оборонным исследования 2018 года, в ходе которой для реализации проекта были отобраны компании MBDA и CILAS. Основное соглашение все еще находится в стадии подготовки, но средства – конечная сумма еще не определена - были одобрены Европейской комиссией. Проект будет реализован Европейским агентством обороны.

Генеральный директор оборонного концерна утверждает что, хотя проект стоил "нескольких миллионов евро", это было важно, потому что впервые Европейский союз "проявил инициативу по этому вопросу". Бувье объяснил, что в программе будет задействована "широкая" команда с участием Нидерландов, Польши, и ряда других стран. Отмечается, что в кооперации система может получить управление на базе искусственного интеллекта.

Бувье заявил, что "появился зародыш гораздо более важной инициативы в сфере разработки европейских лазеров". Цель этого первого небольшого проекта, пояснил он, "состоит в том, чтобы подготовить дорожную карту на будущее". Европейская компания, которую он возглавляет, является "гарантией того, что мы будем займем ведущие позиции в будущем, когда, начиная с 2020 года, в игру вступят гораздо более значительные бюджеты", - подвел итог докладчик.

Тем временем за океаном ВМС США планируют к 2021-му году установить лазерное оружие на военный корабль. Высокоэнергетический лазер с интегрированной системой оптического ослепления и наблюдения (HELIOS), представляет собой систему вооружения, предназначенную для "сжигания" малых судов и уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Военно-морские силы США сообщают, что данное оружие будет интегрировано на эсминец класса Arleigh Burke, который войдет в состав Тихоокеанского флота через два года.

Служба разместила заказ на HELIOS в январе 2019 года. Контракт на 150 миллионов долларов, заключенный с Lockheed Martin, требует от компании поставки двух систем. Согласно пресс-релизу компании, одна из них отправится на ракетный полигон White Sands в Нью-Мексико для тестирования. Испытания второго будет проведено на вышеозначенном эскадренном миноносце.

HELIOS - это 60-киловаттная лазерная установка. Она имеет в два раза большую мощность, чем тактический лазер AN/SEQ-3 (LaWS), установленный на корабле ВМС США Ponce в 2014 году.

Перспективный боевой лазер считается оружием, способным сжигать небольшие скоростные катера по типу тех, что может использовать Иран для т.н. "москитной" ("ройной") войны. Также система может сбивать беспилотные летательные аппараты.

С другой стороны - и, возможно, чтобы избежать международного инцидента - HELIOS способен просто "ослепить" электрооптические датчики БПЛА, повредив их и помешав аппарату выполнить свою миссию.

Еще одним плюсом нового лазера является система прицеливания, способная при помощи мощного цифрового увеличения высокой четкости более эффективно отслеживать угрозы.

Многие виды вооружений, уже развернутые на военных кораблях ВМС США, включая систему ближнего боя Phalanx и ракету Rolling Airframe (RAM), обладают теми же возможностями противодействия небольшим лодкам и дронам, что и HELIOS, и в то же время способны уничтожать более крупные и более быстрые цели.

Однако лазерное оружие тепа HELIOS теоретически способно стрелять неограниченное количество раз не требуя перезарядки, используя для этого бортовые генераторы. Phalanx, с другой стороны, способен вести непрерывный огонь не более 20- 30 секунд, в то время как штатный зенитно-ракетный комплекс эсминцев "Арли Берк" ограничен 21 ракетой.

Параллельно министерство обороны Соединенных Штатов планируется вплотную заняться интеграцией искусственного интеллекта в системы лазерного вооружения. По словам заместителя министра обороны США Майкла Гриффина, вакантная позиция Пентагона в области координатора программ искусственного интеллекта будет заполнена "довольно скоро" с акцентом на использование т.н.сквозной схемы ИИ для использования в различных системах.

Помощник директора по искусственному интеллекту - это новая должность, созданная Гриффином в 2017 году в рамках реорганизации старого офиса. Замминистра выделил девять мест помощников директора, для того чтобы сосредоточиться на ключевых областях технологий, таких как направленная энергия (лазеры), гиперзвуковое вооружение и искусственный интеллект.

По мнению Гриффина, роль помощника директора состоит в том, чтобы находить способы применения ИИ в самых разных областях технологий, включая лазерное вооружение особенно в тот момент, когда обе перспективные разработки находятся на раннем этапе своего развития.

Направленная энергия имеет серьезный потенциал и высокую гибкую в противостоянии угрозам - во многих отношениях и для многих сценариев подобная точечное действие может сработать лучше, чем попытка заполнить небо металлом для устранения угрозы

- подчеркнул чиновник.