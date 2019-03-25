Йенс Столтенберг: НАТО готовится к увеличению числа российских ядерных ракет в Европе

НАТО 4 апреля исполняется 70 лет. О том, как видят в альянсе будущее отношений с Россией, как относятся к ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об СНВ, а также о планах дальнейшего расширения альянса в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

- Господин Столтенберг, НАТО создавалась в период холодной войны как инструмент противодействия СССР, а впоследствии, Варшавскому договору. После распада СССР был недолгий период оттепели в отношениях НАТО и России, и даже поднимался вопрос о членстве РФ в альянсе. Сейчас противоборство российской угрозе, похоже, вновь стало смыслом существования НАТО, во всяком случае, его военной составляющей. Если бы не Россия, нужна ли была бы НАТО? Допускаете ли вы, что наступит день, когда Россия станет членом альянса и если да, то при каких условиях?

- НАТО – организация оборонительного характера, которая стоит на защите почти одного миллиарда человек. На протяжении 70 лет она стоит на страже мира в Европе. Однако сегодня мы столкнулись с наиболее непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за многие годы. НАТО повсеместно отвечает на разнообразные вызовы, включая все более напористую России, гибридные угрозы и угрозы в киберпространстве, нестабильность на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также непрекращающуюся террористическую угрозу.

На протяжении более двух десятилетий НАТО последовательно работала над созданием отношений сотрудничества с Россией, но в марте 2014 года альянс приостановил практическое сотрудничество из-за незаконной и противоправной аннексии Россией Крыма у Украины. В то же время, НАТО оставила открытыми каналы связи с Россией, включая Совет Россия - НАТО. Мы хотим лучших отношений с Россией, но, чтобы это стало возможным, Россия должна уважать международные правила и играть конструктивную роль в области международной безопасности.

- С 2014 года НАТО заморозила все официальные контакты с Россией. Не настало ли время их реанимировать и активизировать пока не стало слишком поздно, и мы не прошли точку невозврата? Кризис и так уже зашел очень далеко.

- Важно помнить, почему НАТО заморозила практическое сотрудничество с Россией в 2014 году. Мы приняли это решение из-за действий России в отношении Украины, в том числе незаконной и противоправной аннексии Крыма, которую мы не признаем и никогда не признаем. Наиболее свежим примером является агрессивное поведение России в Керченском проливе.

У нас также есть и другие серьезные озабоченности по поводу поведения России, в том числе непрекращающееся нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поддержка жестокого режима в Сирии, кибератаки и пропаганда, а также применение боевого нервно-паралитического вещества в Великобритании.

НАТО не хочет изолировать Россию. Мы не хотим новой гонки вооружений или новой "холодной войны". Тем не менее, для улучшения наших отношений необходимо, чтобы Москва уважала международное право. НАТО проводит двухтрековую политику в отношении России: сильная оборона и содержательный диалог. Я председательствовал в январе на заседании Совета Россия - НАТО, которое стало девятым с 2016 года, и я регулярно встречаюсь с главой МИД Сергеем Лавровым. Наша последняя встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Диалог с Россией может быть трудным, но именно поэтому он столь важен, чтобы снизить риски и устранить недопонимания.

- Одной из составляющих этого кризиса стала перспектива развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российская сторона предупредила о том, что те страны, которые разместят американские ракеты на своей территории, станут целями для российских ракет. Насколько серьезно в НАТО восприняли эти предупреждения и готовы ли в альянсе стать российскими военными целями? Может ли это повлечь задействование статьи 5 Вашингтонского договора?

- Заявления России с угрозами нацелить ракеты на страны-члены НАТО, неприемлемы и контрпродуктивны. Ракетные системы 9М729 (SSC-8 в натовской классификации), разработанные и развернутые Россией, нарушают ДРСМД и создают значительные риски для нашей безопасности. Эти ракеты размещаются на подвижных комплексах и их трудно отследить. Они способны достичь европейских городов с коротким временем предупреждения, неся обычные или ядерные боеголовки, и они снижают порог применения ядерного оружия.

США и другие союзники по НАТО поднимали в контактах с Россией вопрос об этой ракетной системе на протяжении несколько лет. К сожалению, Россия не проявляет никакого желания вернуться к соблюдению ДРСМД. Именно поэтому США при полной поддержке со стороны всех союзников по НАТО объявили о намерении выйти из этого договора. Процесс выхода займет несколько месяцев и, таким образом, у России еще шанс вернуться к соблюдению договора. Мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью.

Вместе с тем, НАТО готовится жить в мире, в котором больше нет ДРСМД. Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. НАТО продолжит осуществлять надежное и эффективное сдерживание и оборону. Однако мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

- Какие шаги НАТО намерена предпринять, чтобы избежать повторения ракетного кризиса в Европе 80-х годов прошлого века? Или же НАТО рассматривает меры военного характера только через призму дальнейшего противодействия российской угрозе уже в условиях отсутствия ДРСМД?

- Россия ответственна за то, что поставила под угрозу ДРСМД, разрабатывая и развертывая ракету 9М729. Цель НАТО – сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора. В то же время, мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим (ударение на первом слоге - ИФ) количеством российских ядерных ракет в Европе. Мы продолжаем внимательно изучать последствия размещения российских ракет средней дальности для нашей безопасности. Мы не будем предвосхищать результаты этого анализа или работы в НАТО. Любой наш ответ будет разработан коллективно, всеми союзниками, и будет взвешенным и оборонительным.

- Рассматривает ли НАТО возможность дальнейшего укрепления европейского сегмента ПРО в связи ситуацией вокруг ДРСМД?

- Система ПРО НАТО носит абсолютно оборонительный характер и не направлена против России. Система защищает от баллистических ракет, запущенных извне евро-атлантического региона. НАТО много раз пыталась сотрудничать с Россией по вопросу противоракетной обороны. Еще раз подчеркну, что у России все еще есть возможность вернуться к соблюдению ДРСМД. И это ответственность России, так как она нарушает договор.

- Известно, что США обосновывают свое решение о приостановке и последующем выходе из ДРСМД ситуацией вокруг российской ракеты 9М729. Почему НАТО, которая согласна с США в этом вопросе, не хочет предметно разобраться в характеристиках этой ракеты с участием экспертов обеих сторон, а полагается только на собственные данные?

- Все 29 стран-членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США. США также дали четко понять, что попытки России продемонстрировать свое соблюдение договора неубедительны и недостаточны. Ни одно из предложений России не позволило бы наблюдателям проверить радиус действия ракеты.

- В Вашингтоне считают, что ДРСМД морально устарел и что нужны новые более комплексные многосторонние договоренности в сфере контроля над ракетными вооружениями. Готова ли НАТО подключиться к таким многосторонним переговорам, и каких игроков вы видите за столом таких переговоров?

- Несколько стран, в том числе Китай, Индия, Пакистан и Иран, разрабатывают и развертывают ракетные системы средней дальности, радиус действия которых подпадает под запрет ДРСМД. Эффективный контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение крайне важны для международной безопасности, поэтому союзники по НАТО открыты для дальнейших инициатив в области контроля над вооружениями. Вместе с тем, усилия по расширению режима контроля над вооружениями ни в коем случае не служат оправданием для того, чтобы Россия продолжала нарушать ДРСМД.

- После фактического развала ДРСМД, Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) останется единственным механизмом, обеспечивающим взаимную транспарентность в сфере контроля над ядерными вооружениями. Вашингтон не дает четкого ответа, будет ли этот договор продлен после 2021 года. По мнению экспертов, в случае слома и этого соглашения, ни Россия, ни США не будут знать, что происходит с ядерными арсеналами каждой из сторон. Не страшит ли вас такая перспектива? Намерены ли вы убеждать Вашингтон сохранить ДСНВ?

- НАТО давно привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Нарушение Россией ДРСМД размывает основы эффективного режима контроля над вооружениями и подрывает безопасность союзников по НАТО. Новый ДСНВ помог достичь многого. В прошлом году была отмечена важная веха, когда в феврале США и Россия достигли ключевых целевых ограничений по договору, что явилось значительным сокращением стратегических ядерных систем по сравнению с пиками холодной войны. Это подтверждает, что усилия в области разоружения могут приносить реальные плоды.

ДСНВ и ДРСМД регулируют два различных типа вооружений. И США, и Россия согласны с тем, что ДСНВ соблюдается. Чего нельзя сказать о ДРСМД. Страны-члены НАТО не позволят безнаказанно нарушать ДРСМД, так как это подорвало бы доверие к режиму контроля над вооружениями в целом. Ответственность за возвращение к полному соблюдению договора лежит на России.

- Как вы видите будущее НАТО после 70-летнего рубежа? Намерен ли альянс сохранить политику расширения, и в каких географических направлениях - на юг, на север, на восток? Кто на очереди на вступление в альянс и есть ли у НАТО планы расширять сферу влияния? И какие регионы у вас в приоритете?

- НАТО не верит в устаревшую концепцию "сфер влияния". НАТО состоит из демократических государств, каждое из которых приняло суверенное решение о вступлении в альянс. Каждое государство вправе самостоятельно определять свое будущее, и никакое другое государство не вправе вмешиваться в этот процесс. Политика открытых дверей НАТО – одна из наших самых больших историй успеха. Прием новых членов в натовскую семью делал и делает Европу и Северную Америку более безопасными. Вместе мы стоим на страже демократии, личной свободы и верховенства права. В феврале страны-члены НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии к альянсу. Как только все союзники по НАТО ратифицируют протокол, эта страна станет 30 членом альянса.

- С принятием в НАТО Грузии и Украины, как это планируется, альянс фактически замкнет новый Roman Limes по всему юго-западному периметру России. Разве это не достаточное основание, чтобы Москва наращивала свои оборонные возможности, когда страну берет в кольцо организация, считающая Россию своим стратегическим противником?

- География опровергает миф об окружении. Сухопутная граница России превышает 20 тыс. километров. Из них менее 1/16 (1215 километров) приходится на страны НАТО. Россия имеет сухопутные границы с 14 странами, и только пять из их них являются членами НАТО. За пределами натовской территории альянс имеет военное присутствие только в двух местах – Косово и Афганистане. Обе миссии осуществляются в соответствии с мандатом ООН, одобренным Советом Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия. Для сравнения, у России есть военные базы и солдаты на территории трех стран – Грузии, Молдавии и Украины – без согласия их избранных властей.