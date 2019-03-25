СМИ сообщили о перебазировании "Кинжалов" для испытаний

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Приблизительно 20 российских ракет комплекса "Кинжал" недавно были перемещены на военный полигон для испытаний, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

"Это показывает, что у них (России - ИФ) есть амбиции развивать это оружие, и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе. Россияне в целом определили, что у них (данных ракет - ИФ) удобный дизайн и теперь сосредоточатся на тонкой настройке оружия путем тестирования", - заявил на условиях анонимности собеседник телеканала, знакомый с данными американской разведки.

Телеканал отмечает, что ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз. Отмечается, что в июле Россия успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля.

Как сообщил источник телеканала, согласно еще одному докладу разведки, ракета была установлена и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Собеседники уточняют, что в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в 2020 году.

Как сообщал "Интерфакс", носителем нового гиперзвукового оружия, комплекса "Кинжал", стал истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

По официальным данным, 1 декабря 2017 года самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал" поступили в Южный военный округ, на опытно-боевом дежурстве находятся десять таких самолётов. С апреля 2018 года МиГ-31 с комплексом "Кинжал" несут дежурство над Каспийским морем.

Модернизированные МиГ-31К, оснащённые ракетными комплексами "Кинжал", впервые были продемонстрированы в воздушной части Парада Победы 9 мая 2018 года в Москве.

20 февраля в Минобороны РФ сообщили, что гиперзвуковой комплекс "Кинжал" способен поражать сухопутные и морские цели.

В Минобороны РФ заявляли, что в 2019 году полеты для тренировки летного состава, а также совершенствования приемов и способов применения комплекса "Кинжал" в различных условиях обстановки будут продолжены.