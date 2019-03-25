Медведев потребовал от "Роскосмоса" эффективнее развивать космодромы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил госкорпорации "Роскосмос" эффективнее выполнять федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию космодромов. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщается на сайте правительства.

Согласно размещенной информации, кабмин низко оценивает результаты реализации ФЦП за 2018 год. Отмечается, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обязан до 30 марта 2019 года доложить правительству о предпринятых мерах по повышению эффективности развития космодромов.

23 января Медведев заявил, что в российской ракетно-космической отрасли нужно "заканчивать с прожектерством", меньше говорить и больше делать. Ракетно-космическая отрасль в России должна быть коммерчески успешной, однако пока страна далека от этого, отметил премьер.

По словам главы правительства, скорость строительства наземной космической инфраструктуры в России нельзя назвать удовлетворительной. В качестве примера он привел космодром Восточный.

В октябре 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что строительство второй очереди Восточного завершат в 2022 году, первая ракета с него отправится в космос в 2023 году. Кроме того, корпорация, по его словам, намерена организовать туристические полеты в космос по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Производство туристических кораблей может начаться в 2020 году, отметил он.