Авиационная промышленность США на подъеме

Как пишет Marcus Weisgerber в статье "America’s Fighter Jet Makers Are Thriving, Thanks to Trump and Putin", опубликованной на портале Defense One, истребители американского производства, недавно находившиеся на грани исчезновения, снова стали востребованными - во многом благодаря Дональду Трампу и Владимиру Путину. Добавьте к этому страны Ближнего Востока, готовящиеся к потенциальной войне с Ираном, и тогда, вероятно, мы увидим продажи F-15, F-16 и F/A-18 на более 80 миллиардов долларов.

Рекламное изображение истребителя F-21 (F-16V Block 70/72), предлагаемого для ВВС Индии (c) lockheedmartin.com

Бюджет Пентагона при Трампе позволил ВМС США продолжить закупки новых F/A-18 Super Hornet. Бюджетный план ВМС на 2020 финансовый год предусматривает закупку еще большего количества этих самолетов, а также нового варианта F-15 для военно-воздушных сил, которые не покупали "орлов" с 2001 года. Тем временем восточноевропейские страны, напуганные российской аннексией Крыма в 2014 году, присматриваются к более доступному F-16.

Три года назад считалось, что в 2020 году будет выпускаться только один истребитель: Lockheed Martin F-35, самолет для США и растущего числа их союзников.

"Мы думали, что производство [F-16] закончено", - сказал 7 марта на конференции инвесторов JP Morgan в Нью-Йорке финансовый директор Lockheed Кен Поссенриде.

Но затем стали поступать новые заказы на этот немолодой самолет (впервые полетел в 1974 году). В прошлом году Бахрейн заказал 16 самолетов. По словам Поссенриде, Lockheed ведет переговоры со Словакией о 14 самолетах. Болгария ведет переговоры о покупке восьми самолетов, а Румыния рассматривает возможность покупки 36 "бэушных" F-16.

"Есть и другие заинтересованные страны", - сказал Поссенриде. "Индонезия. Марокко. Тайвань".

В то время как некоторые западноевропейские правительства покупают новые истребители F-35, страны Восточной Европы присматриваются к новым и списываемым F-16. Однодвигательные реактивные самолеты рассматриваются как доступный способ усилить вооруженные силы против российской агрессии и заменить устаревшие советские самолеты.

"Потенциал F-16 на мировом рынке недооценивают, хотя в равной степени, если [Министерство обороны] заказывает Boeing F-15X, мы видим в этом проблему для F-35", - говорит Байрон Каллан, аналитик из Capital Alpha Partners, в отчете для инвесторов 10 февраля.

С уменьшением заказов F-16 и ростом заказов F-35 Lockheed переместила свою фабрику F-16 из Форт-Уорт, штат Техас, в Гринвилл, штат Южная Каролина. По словам Поссенриде, в 2021 году Бахрейн получит свой первый F-16 с этой производственной линии.

"Потом… в обозримом будущем вы увидите поставки в объеме около восьми самолетов в год", - сказал он. "Думаю, что некоторое время все будет отлично".

По словам представителя Lockheed Джона Лосингера, производственная линия F-16 в Гринвилле способна производить около четырех самолетов в месяц.

Похожая история в Сент-Луисе, где Boeing производит F-15 и F/A-18. В 2015 году производственная линия F/A-18 замедлилась до двух самолетов в месяц, пока Пентагон решал, следует ли размещать новые заказы. Ответ был да, и с тех пор линия осталась открытой.

В 2018 и 2019 бюджетных годах ВМС получили в общей сложности 3,7 миллиарда долларов на покупку 24 Super Hornet. Бюджетный запрос 2020 года, направленный Конгрессу на прошлой неделе, требует 1,8 миллиарда долларов для еще 24 самолетов. Бюджетный план на будущие годы предсказывает еще больше покупок, хотя и медленнее: 60 F/A-18 между 2021 и 2024, согласно документам о расходах Пентагона.

Эти заказы в сочетании с контрактами ВМС на продление срока службы "супер-шершней" сохранят производственную линию Boeing до 2034 года, сказал представитель компании Джастин Гибсон.

Есть также международный рынок. В прошлом году Кувейт заказал 28 Super Hornet, первые из которых должны прибыть к декабрю. Финляндия рассматривает новые F/A-18 (а также F-35 и другие европейские самолеты) для замены своих старых F/A-18 Hornet в рамках сделки, которая может составить 13 миллиардов долларов. Германия рассматривает Super Hornet, чтобы заменить свой парк из 90 самолетов Торнадо.

Также есть F-15. Бюджетный запрос Пентагона на прошлой неделе включает 1,1 миллиарда долларов на покупку восьми новых F-15EX. Если законодатели одобрят, это будет первый заказ ВВС США F-15 за почти два десятилетия. А бюджетный план предусматривает покупку еще 72 F-15EX в период с 2021 по 2024 год за 6,8 миллиарда долларов.

"Орел" также интересен и другим странам. Помимо саудовского заказа, в 2017 году Катар согласился заказать 36 самолетов F-15, первый из которых, как ожидается, прибудет в 2021 году. По сообщениям, Израиль тоже рассматривает покупку новых F-15.

Затем есть долгожданный, давно ожидаемый план Индии по покупке 114 новых самолетов на сумму около 15 миллиардов долларов. Среди претендентов - Super Hornet от Boeing и обновленный F-16 от Lockheed, получивший название F-21.

"Очевидно, что большой куш - это Индия", - отметил Поссенриде .