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25.03.2019
ЦАМТО

Boeing поставит ВМС США 78 новых истребителей F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3

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Истребители США F/A-18 взлетают с палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе
Истребители США F/A-18 взлетают с палубы авианосца США USS George H.W. Bush в Персидском заливе.
Источник изображения: © AP Photo / Hasan Jamali

ЦАМТО, 22 марта. Компания Boeing 20 марта объявила о заключении трехлетнего контракта на полносерийное производство и поставку 78 новых истребителей F/A-18 "Супер Хорнет" Блок.3 (61 ед. F/A-18E и 17 ед. F/A-18F) для ВМС США.

Стоимость контракта может оставить до 4,04 млрд. долл. Работы будут выполняться на предприятиях в Эль Сегундо (шт.Калифорния; 61%), Хазелвуде (шт.Миссури; 9%), Лонгей (Квебек, Канада; 2%), Торрансе (шт.Калифорния; 2%), Блумингтоне (шт.Миннесота; 2%), Аяксе (Онтарио, Канада; 2%), Вандалии (шт.Огайо; 1%), Форт-Уэрте (шт.Техас; 1%), Ирвине (шт.Калифорния; 1%), Палм-Бей (шт.Флорида; 1%), Санта-Кларита (шт.Калифорния; 1%), Гранд-Рапидс (шт.Мичиган; 1%), Гринлоне (шт.Нью-Йорк; 1%), Эндикотт (шт.Нью-Йорк; 1%), Мэрион (шт.Вирджиния; 1%) и других производственных площадках в США (13%). Ожидается, что работы будут завершены в апреле 2024 года.

Как заявлено, новый долгосрочный контракт выгоден как ВМС США, так и Boeing, поскольку позволяет планировать производство. Представители ВМС заявляют, что данная форма приобретения позволит сэкономить как минимум 395 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на предприятии Boeing уже модернизируются 4 истребителя "Супер Хорнет" Блок.2 к конфигурации Блок.3. Соответствующий контракт в марте 2018 года компания Boeing подписала с Командование авиационных систем ВМС США. Стоимость соглашения составляет 73,2 млн. долл.

Конфигурация Блок.3 отличается рядом улучшений, включая расширенные возможности применения в сетевом пространстве, большую дальность полета за счет применения конформных топливных баков, сниженную радиолокационную сигнатуру, усовершенствованную кабину и улучшенную систему связи.

Предполагается, что версия Блок.3 будет оснащена усовершенствованной РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием AN/APG-79 компании Raytheon, авионикой следующего поколения, инфракрасной системой поиска и сопровождения Блок.2 (IRST), интегрированной бортовой системой РЭБ IDECM (Integrated Defensive Electronic Counter Measures), улучшенными двигателями F-414-400 компании General Electric.

В начале следующего десятилетия Boeing приступит также к модернизации к конфигурации Блок.3 имеющегося парка "Супер Хорнет" Блок.2. Срок эксплуатации истребителей будет увеличен с 6000 до 10000 летных часов.

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Страны
Канада
США
Продукция
F-18
Компании
Boeing
General Electric
Raytheon
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