Россияне выиграли конкурс по информатике на Международной олимпиаде курсантов

В соревнованиях принимали участие семь национальных команд из стран СНГ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Второй стала сборная Белоруссии, на третьем месте Казахстан, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

Соревнования прошли на базе Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери. В них приняли участие семь национальных команд из стран СНГ - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Победителями стали курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева из Пензы.

"Эта олимпиада в Твери открыла цикл интеллектуальных состязаний курсантов высших военно-учебных заведений в 2019 году. Если говорить о результатах то полагаю, что каждый участник получил главную награду - интеллектуальный капитал. Это те знания и навыки, которые навсегда останутся у каждого из вас и будут востребованы в дальнейшей служебной деятельности", - сказал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин на церемонии награждения победителей.

Он подчеркнул, что "очень важным итогом олимпиады стала возможность еще прочнее скрепить узы братского партнерства стран и вооруженных сил, принимавших участие в состязании, лучше узнать традиции и культуры друг друга".

На пятой Международной олимпиаде лучшие курсанты военных вузов государств - участников СНГ демонстрируют свои знания, эрудицию и способности по математике, информатике, военной истории, иностранному языку и военно-профессиональной подготовке. Второй дисциплиной станет иностранный язык. Конкурс пройдет в конце марта. В апреле курсанты продемонстрируют знания по военной истории. Соревнования по математике также пройдут в апреле. Завершающим этапом станет конкурс военно-профессионального мастерства, который состоится в мае. Часть конкурсов пройдет в Армении, Белоруссии и Казахстане.