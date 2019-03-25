Войти
25.03.2019
ТАСС

Россияне выиграли конкурс по информатике на Международной олимпиаде курсантов

551
0
0
Курсанты военного факультета. Архивное фото
Курсанты военного факультета. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ВМФ

В соревнованиях принимали участие семь национальных команд из стран СНГ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Второй стала сборная Белоруссии, на третьем месте Казахстан, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

Соревнования прошли на базе Военной академии Воздушно-космической обороны в Твери. В них приняли участие семь национальных команд из стран СНГ - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Победителями стали курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева из Пензы.

"Эта олимпиада в Твери открыла цикл интеллектуальных состязаний курсантов высших военно-учебных заведений в 2019 году. Если говорить о результатах то полагаю, что каждый участник получил главную награду - интеллектуальный капитал. Это те знания и навыки, которые навсегда останутся у каждого из вас и будут востребованы в дальнейшей служебной деятельности", - сказал начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин на церемонии награждения победителей.

Он подчеркнул, что "очень важным итогом олимпиады стала возможность еще прочнее скрепить узы братского партнерства стран и вооруженных сил, принимавших участие в состязании, лучше узнать традиции и культуры друг друга".

На пятой Международной олимпиаде лучшие курсанты военных вузов государств - участников СНГ демонстрируют свои знания, эрудицию и способности по математике, информатике, военной истории, иностранному языку и военно-профессиональной подготовке. Второй дисциплиной станет иностранный язык. Конкурс пройдет в конце марта. В апреле курсанты продемонстрируют знания по военной истории. Соревнования по математике также пройдут в апреле. Завершающим этапом станет конкурс военно-профессионального мастерства, который состоится в мае. Часть конкурсов пройдет в Армении, Белоруссии и Казахстане.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.03.2019
В Твери завершился первый этап V Международной олимпиады курсантов
15.10.2018
Военные стран СНГ определили направления развития совместных систем военного назначения
13.11.2014
Оборонные приоритеты Содружества
02.12.2013
Безопасность СНГ – это безопасность России
10.01.2012
Десятка событий оборонного характера 2011 года
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57