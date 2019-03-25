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25.03.2019
ТАСС

Медведев поручил Рогозину повысить эффективность реализации ФЦП по развитию космодромов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Глава Роскосмоса должен доложить правительству о проведенной работе до 30 марта 2019 года

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину принять меры по обеспечению эффективности реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов". Соответствующее поручение глава кабинета министров дал по результатам заседания правительства, посвященного подведению итогов реализации ФЦП в 2018 году.

"Отметить низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правительства. - Госкорпорации "Роскосмос" (Дмитрию Рогозину) принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 году указанной программы и до 30 марта 2019 года доложить в Правительство Российской Федерации".

Программой предусмотрено создание в России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов в интересах социально-экономического развития, научных исследований, обеспечения обороны и безопасности государства, реализации международных и коммерческих проектов.

В рамках ФЦП, в частности, планируется создать научно-технический задел для перспективных космических комплексов и систем, в том числе провести работы по проектированию объектов наземной космической инфраструктуры создаваемых космических ракетных комплексов среднего и сверхтяжелого классов, пилотируемого транспортного корабля нового поколения, технического комплекса подготовки космических аппаратов на основе транспортно-энергетических модулей, создать на космодроме Восточный космический ракетный комплекс тяжелого класса для выведения автоматических космических аппаратов, в том числе двойного назначения, реконструировать эксплуатируемые и создать новые технические комплексы и объекты инфраструктуры космодрома Плесецк, построить объекты жилищного фонда с соответствующей социальной и коммунальной инфраструктурой в городах Циолковском (Амурская область) и Мирном (Архангельская область).

Государственным заказчиком - координатором программы определена Госкорпорация "Роскосмос".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
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