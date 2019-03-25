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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Канадские снайперы поставили мировой рекорд дальности точного выстрела

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Источник изображения: vpk-news.ru

В середине 2017 года в Ираке был побит мировой рекорд дальности точного выстрела.

Первенство в этом принадлежит канадской снайперской группе, участвующей в антитеррористической операции против "Исламского государства" (запрещена РФ). Об этом сообщило издание National Interest.

Информационное агентство пишет, что 22 июня 2017 года группа снайперов ВС Канады открыла огонь по террористу с расстояния 3871 метра. Два канадских элитных стрелка были  прикомандированы к Объединенной оперативной группе специального назначения №2. В ходе выполнения боевой задачи они застрелили боевика "Исламского государства", находясь от него на расстоянии 3871 метра.

Канадские военнослужащие в это время занимали позицию на крыше высотного здания. С момента выстрела прошло почти десять секунд, пока пуля не достигла цели.

Снайпер и его второй номер - наблюдатель использовали крупнокалиберную снайперскую винтовку McMillan TAC-50 (50-й калибр). Согласно данным сайта "Почта и мир", ликвидация террориста была подтверждена видеофиксацией и другими данными.

Канадской снайперской команде удалось превзойти рекорд своих сослуживцев, превысив его более, чем на 1000 метров. Чтобы понять всю сложность этого  выстрела, лучше всего начать со снайперского афоризма: снайперская стрельба - это оружейная математика.

Несмотря на то, что пуля из специальной винтовки калибра 12,7-мм может пролететь до 5 миль, целый ряд факторов, включая гравитацию, скорость, направление ветра, высоту, барометрическое давление, влажность и даже эффект Кориолиса, воздействуют на нее во время полета. Кроме того, существенным элементом является расстояние до цели.

Канадские военные были одним из основателей антиматериальной группы для борьбы с ИГИЛ. С конца 2013 она принимает участие в операциях против террористов, как в Ираке, так и в Сирии.

Отметим, что канадские инструкторы сегодня обучают украинских бандеровцев на Донбассе.

 

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Страны
Ирак
Канада
Сирия
Украина
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