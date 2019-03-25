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25.03.2019
Военное обозрение

В ВСУ заявили, что ДНР печатает детали бомб для БПЛА на 3D-принтерах

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Вооруженные силы Украины утверждают, что сбили беспилотный летательный аппарат сил Донецкой Народной республики, вооруженный бомбой, часть деталей которой якобы была отпечатана на 3D-принтере.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Украины

Инцидент произошел 19 марта. Пресс-служба т.н. "ООС" утверждает, что квадрокоптер вооруженных сил Донецкой народной республики пересек линию фронта и готовился нанести удар по украинским войскам, однако связь дрона с оператором была нарушена при помощи средств радиоэлектронной борьбы, после чего сам беспилотный аппарат был расстрелян из стрелкового оружия.

В ряде украинских СМИ данный БЛА называется "ударным". Сам квадрокоптер представляет собой гражданскую модель.

Среди прочего Украина обращает внимание, что часть деталей модифицированной "бомбы" сделана на 3D-принтере. Данная ситуация не первая, когда стороны адаптируют гражданские версии беспилотных аппаратов под военные нужды.

Это ещё и не первый раз, когда украинские военные сбивают подобные аппараты и не первый случай использования новых гражданских технологий для модификации вооружения. В частности, в январе 2019-го года было получено схожее сообщение о сбитом БЛА, несшем ручную гранату с дополнительными деталями, выполненными способом 3D-печати.

Ранее сами украинские военные демонстрировали видео с БПЛА, когда гранаты сбрасываются ВСУ непосредственно над населёнными пунктами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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