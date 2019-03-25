Скорострельная "сотка": мощные САУ с КС-19 бьют террористов в Сирии

В ходе боевых действий в Сирии хорошо зарекомендовали себя различные самоходные установки, созданные на автомобильных шасси.

Достаточно большое распространение получили машины с установленными на них 57-мм зенитными орудиями С-60.

Можно также вспомнить и САУ со 100-мм пушками ПВО КС-19, которые обладают достаточно высокими характеристиками. Например, дальность стрельбы снарядами весом 15,6 кг составляет 21 000 метров, а скорострельность может доходить до 15 выстрелов в минуту.

Как правилоя, подобная техника отличается продуманностью конструкции и достаточно высоким уровнем изготовления. Впервые она была замечена еще в 2014 году у сражавшихся вместе с правительственными войсками против террористов бойцов ливанского "Сопротивления".

На днях в Сети появилось фото еще одного такого боевого средства, принадлежащего уже армии Сирии. Самоходка имеет специальные упоры, на кабину автомобиля установлена локальная защита, в задней части кузова, по всей видимости, смонтированы специальные ящики для хранения боеприпасов.

Что любопытно, недавно на оружейной выставке в Багдаде IQDEX2019 иранскими разработчиками была представлена похожая машина, и поэтому военные эксперты не исключают, что сирийский вариант был создан с их помощью.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев