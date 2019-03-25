Войти
25.03.2019
Российская газета

Скорострельная "сотка": мощные САУ с КС-19 бьют террористов в Сирии

506
0
0
Источник изображения: rg.ru

В ходе боевых действий в Сирии хорошо зарекомендовали себя различные самоходные установки, созданные на автомобильных шасси.

Достаточно большое распространение получили машины с установленными на них 57-мм зенитными орудиями С-60.

Можно также вспомнить и САУ со 100-мм пушками ПВО КС-19, которые обладают достаточно высокими характеристиками. Например, дальность стрельбы снарядами весом 15,6 кг составляет 21 000 метров, а скорострельность может доходить до 15 выстрелов в минуту.

Как правилоя, подобная техника отличается продуманностью конструкции и достаточно высоким уровнем изготовления. Впервые она была замечена еще в 2014 году у сражавшихся вместе с правительственными войсками против террористов бойцов ливанского "Сопротивления".

На днях в Сети появилось фото еще одного такого боевого средства, принадлежащего уже армии Сирии. Самоходка имеет специальные упоры, на кабину автомобиля установлена локальная защита, в задней части кузова, по всей видимости, смонтированы специальные ящики для хранения боеприпасов.

Что любопытно, недавно на оружейной выставке в Багдаде IQDEX2019 иранскими разработчиками была представлена похожая машина, и поэтому военные эксперты не исключают, что сирийский вариант был создан с их помощью.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Ливан
Сирия
Похожие новости
20.12.2017
Консенсус на условиях Москвы
23.11.2016
Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)
02.11.2015
Война в Сирии вышла за пределы страны ("Haaretz", Израиль)
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
13.11.2012
«Были рассмотрены только технические и финансовые предложения» - и.о. министра обороны Ирака
12.03.2012
Вашингтон советует не торопиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57