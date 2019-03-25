Как американская армия училась противостоять советским "Шилкам"

Самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка" долгое время была одной из основных советских установок ПВО сухопутных войск.

Наряду с ракетными комплексами "Стрела-1" и "Стрела-10" они состояли на вооружении зенитных дивизионов танковых и мотострелковых полков. Впервые "Шилки" были применены на Ближнем Востоке, где продемонстрировали высокую эффективность против боевой авиации.

В 80-е годы в Форте Ирвин, расположенном в американской пустыне Мохаве, для обозначения на учениях противника - Советской армии - был сформирован так называемый "32-й гвардейский мотострелковый полк".

На его вооружении находились сотни танков М551 Sheridan, которые были "загримированы" под советские Т-72, Т-80, БМП-1 и 2С1 "Гвоздика".

Разумеется, не остались без внимания и ЗСУ-23-4, которые тоже были созданы на основе "пятьсот пятьдесят первого". Сначала американская "Шилка" выглядела достаточно грубо: на основную башню водрузили фальшивую, с имитацией счетверенной пушки и локатора. Внешний вид сильно портил "огрызок", оставшийся от 152-мм орудия.

Позже над обликом техники вероятного противника поработали более основательно, в результате "Шеридан" в самом деле начал сильно напоминать настоящую ЗСУ. Достаточно неплохо выглядел и вариант, сделанный на основе САУ М109.

Со временем в связи с исчерпанием ресурса М551, а также с окончанием "холодной войны" большая часть такой техники была списана.

Однако сейчас на американских базах вновь замечены макеты российских машин, теперь это не "Шилки", а ЗСУ 2C6М "Тунгуска", которыми заменили легендарные установки. Правда, пока это не ходовые копии.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев