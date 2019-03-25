"Рукбан" расформировывают

Безопасность инспекторов обеспечат Россия и США

На совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев председательствующий руководитель Национального центра обороны Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев огласил текст принятого российской и сирийской сторонами экстренного заявления по ситуации в лагере беженцев "Рукбан", находящемся на оккупированной США территории зоны Эт-Танф.

Суть заявления сводится к следующим основным пунктам.

В 10.00 по дамасскому времени 26 марта руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю над перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин в пункте пропуска "Джлеб" проведет координационное совещание по расформированию лагеря "Рукбан" с участием представителей сирийских властей и спецслужб. На совещание приглашены представители командования американских войск в зоне Эт-Танф, а также дипломатического корпуса Соединенных Штатов в Иордании. Им предложено обеспечить присутствие на этом мероприятии шейхов родоплеменных групп, находящихся в "Рукбане".

Для участия в совещании приглашены и представители Иордании, как стороны, официально выразившей заинтересованность в скорейшем расформировании лагеря "Рукбан", являющегося очагом распространения терроризма, эпидемий и нищеты вблизи государственной границы Хашимитского королевства.

Отдельно Россия и Сирия обратились к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирийской Арабской Республике и Управлению по координации гуманитарных вопросов Генерального секретаря Организации объединенных наций с просьбой санкционировать участие в совещании представителей своих офисов и ассоциированных гуманитарных организаций.

Предусмотрена возможность посещения участниками совещания лагеря "Рукбан" для мониторинга, детального изучения и оценки обстановки непосредственно в местах проживания беженцев. Безопасность этого визита предложено обеспечить совместно ВКС России и ВВС США с привлечением подразделений российской военной полиции. В случае невозможности организовать посещение лагеря "Рукбан" с территории Сирии предложено обеспечить его инспектирование с иорданской стороны.

Если 26 марта по каким-либо объективным организационным или техническим причинам провести данное совещание не удастся, предложены резервные даты 2 или 9 апреля 2019 года.

“Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний”

В заключение МКШ РФ и САР выразили надежду на поддержку мирового сообщества и Организации Объединенных Наций в реализации нашей инициативы по ликвидации лагеря перемещенных лиц "Рукбан" и эвакуации страдающих сирийских граждан. Последние космические снимки показывают, что количество могил на стихийных кладбищах, расположенных в непосредственной близости от жилищ, продолжает стремительно расти. Ежедневно поступают данные о гибели малолетних детей вследствие антисанитарии и инфекционных заболеваний, а также отсутствия в лагере врачей и элементарной медицинской помощи. При этом условия, созданные в провинциях Латакия, Хомс, Дамаск и Алеппо уже сегодня могут обеспечить достойное размещение более 35 тысяч человек.

Правительство Сирии содержит шесть автомобильных колонн комфортабельных автобусов, готовых в любой момент выдвинуться непосредственно в лагерь "Рукбан" для одновременной эвакуации до 2400 человек в указанные места избранного проживания.

По словам участвовавшего в заседании штабов представителя МИД России Игоря Царикова, в начале марта Сирию посетила делегация во главе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, которая лично удостоверилась в том, что возвращающиеся на родину сирийские беженцы удовлетворены условиями своего размещения.

Именно такие условия сирийские власти готовы предоставить своим согражданам, которые покинут "Рукбан". Российский дипломат подчеркнул, что единственное решение проблемы "Рукбана" – расформирование лагеря и расселение его жителей. Паллиативные меры, такие как направление конвоев с продовольствием и медикаментами, не обеспечат выправление гуманитарной ситуации с учетом того, что подавляющее большинство населения лагеря стремится его покинуть как можно скорее.

Василий Москвин

Газета "Военно-промышленный курьер",