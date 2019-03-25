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25.03.2019
ЦАМТО

В учебный центр инженерных войск в Волгоградской области поступили уникальные тренажеры

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Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут"
Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 22 марта. В Межвидовой региональный учебный центр (МРУЦ) инженерных войск, находящийся в Волгоградском гарнизоне ЮВО, поступили интерактивные тренажеры для подготовки специалистов водителей плавающих транспортных средств (ПТС) и путепрокладчиков БАТ-2.

Тренажерные комплексы предназначены для подготовки военнослужащих, обучающихся по специальностям "водитель ПТС" и "механик-водитель путепрокладчика БАТ-2".

Тренажерный комплекс БАТ-2 позволяет отработать весь практический спектр задач по перемещению грунта при устройстве переходов через овраги и рвы, устройстве спусков к переправам, расчистке маршрута движения от кустарников, деревьев, пней, снега и камней, устройстве проходов в завалах, в лесу и населенных пунктах, укладке блоков дорожно-мостовых конструкций; отрыванию котлованов при самоокапывании, устройству проходов на местности, зараженной радиоактивными веществами, а также отработку упражнений согласно нормативам.

На экранах оператора тренажера отображаются все действия обучаемого, при необходимости оператор может изменить погодные условия, в том числе: скорость ветра, температуру окружающей среды, время года.

В данный момент тренажеры введены в эксплуатацию и активно используются по предназначению, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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