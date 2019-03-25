Китай сделал США представление из-за намерения продать Тайваню истребители

ЦАМТО, 22 марта. Китай сделал США представление в связи с возможной сделкой по продаже Тайваню более 60 истребителей F-16. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге 22 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай выступает против продажи любых американских вооружений Тайваню, это четкая и неизменная позиция Пекина, мы уже сделали Вашингтону строгое представление в этой связи", – сказал Гэн Шуан.

По его словам, "Пекин призывает США признать чувствительность этой проблемы и ущерб, который может последовать", – отмечает агентство.

"Мы призываем США соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике… США следует прекратить продажу оружия Тайваню, прервать любые военные контакты и взаимодействие с островом, чтобы не навредить сотрудничеству Китая и США по важнейшим направлениям, а также ради мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", – цитирует "РИА Новости" Г.Шуана.

Как напоминает агентство, в начале марта замминистра обороны Тайваня Шэнь Имин заявил, что в целях повышения своей обороноспособности Тайвань направил США официальный запрос о намерении приобрести новые истребители. Как уточнили агентству "Блумберг" источники, знакомые с ситуацией, Тайвань намерен приобрести более 60 истребителей F-16, администрация Трампа уже одобрила возможную продажу самолетов.