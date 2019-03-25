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25.03.2019
РИА Новости

ВДВ получат первые сто новейших парашютных систем "Бахча" в 2019 году

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ПБС-950У (Бахча-У-ПДС)
Парашютно - бесплатформенная система десантирования ПБС-950У (Бахча-У-ПДС).
Источник изображения: http://sdelanounas.ru/

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Воздушно-десантные войска РФ в 2019 году получат первые 100 комплектов новейших парашютных систем "Бахча-УПДС", сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В текущем году, согласно плану переоснащения войск новейшими средствами десантирования для БДМ-4М (БТР-МДМ "Ракушка), впервые ожидается поступление более 100 многокупольных систем ("Бахча-УПДС", МКС5012-У)", - цитируется в сообщении начальник Центральной базы воздушно-десантной техники и имущества ВДВ полковник Юрий Черных.

Черных добавил, что в этом году ВДВ также получат более 150 комплектов парашютной системы "Арбалет".

"Бахча-УПДС" предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. Особенностью "Бахчи" является то, что она является бесплатформенной, то есть сами десантируемые машины могут доставлять их к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта. При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.

Минимальная высота десантирования техники снизилась до 400 метров. После приземления парашюты отсоединяются автоматически, исключая вероятность протаскивания военной техники ветром. С учетом этого время от выброски до приземления техники с минимальной высоты составляет не более 40 секунд.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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