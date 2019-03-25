Индийский флот к маю получит вторую подлодку типа "Кальвари"

Индийский флот получит дизель-электрическую подлодку "Хандери", вторую в серии класса "Кальвари" (модифицированный французский проект "Скорпен"), к началу мая. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на Navy Recognition, ДЭПЛ "Хандери" завершила все испытания и находится на заключительной стадии приемки. Ожидается, что подлодку введут в строй к концу апреля или началу мая.

По данным Navy Recognition, третья субмарина данной серии, "Карандж", проходит испытания и предположительно сможет пополнить состав ВМС Индии уже в этом году. Четвертая ДЭПЛ, "Вела", готова к спуску на воду. Корпуса двух последних субмарин, "Вагир" и "Вагшир", пока еще формируются.

Компания Mazagon Dock Limited (Мумбаи) строит шесть подводных лодок в рамках сотрудничества с французской Naval Group. Контракт на сумму 3,75 млрд долларов заключен в 2005 году. После многочисленных проблем и переносов сроков первая субмарина, "Кальвари", усилила индийский флот в декабре 2017 года.

Предполагалось, что поставка шести ДЭПЛ завершится к 2020 году, но сейчас индийские судостроители не берутся назвать сроки окончания строительства серии подлодок.

Длина подлодки типа "Кальвари" – 67 метров, ширина – 6,2 метра, водоизмещение – 1550 тонн. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также противокорабельные ракеты Sm.39 "Экзосет". Максимальная скорость – 20 узлов. Экипаж – 43 человека, включая восемь офицеров (проектом предусмотрен экипаж из 31 военнослужащего).

Субмарины могут применяться для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, установки мин и т.д. Они отличаются малозаметностью, адаптированы для различных климатических условий, включая тропики, оснащены средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.