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25.03.2019
WarSpot

Студенческая разработка стала "истребителем" пятого поколения

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Студенческий проект позволил американской армии сохранить миллионы долларов. Вчера, 21 марта, пресс-служба компании Sierra Technical Services объявила о подписании контракта с Минобороны США на сборку второго прототипа воздушной мишени 5GAT (5th Generation Aerial Target).

В 2003 году руководство ВВС США подняло вопрос о создании самолёта-мишени с использованием технологий малозаметности (стелс). Ранее американские самолёты-мишени создавались путём переоборудования пилотируемых машин: например, на базе истребителя-бомбардировщика F-4 был создан беспилотный самолёт-мишень QF-4, а F-16 модифицировали в дистанционно управляемый истребитель QF-16. Учитывая высокую стоимость самолётов пятого поколения, в Минобороны отказались от практики переоборудования одной из боевых машин в самолёт-мишень. Поскольку разработка нового самолёта-мишени по стоимости сопоставима с созданием нового истребителя, этот вопрос надолго отложили, пока проектом не заинтересовались в Академии ВВС США.

Рендер воздушной стелс-мишени 5GAT.

Источник изображения: flightglobal.com

Кадеты представили свои первые работы в 2008 году. Один из проектов по созданию малозаметного самолёта-мишени заинтересовал Минобороны, и в академии продолжили разработки. В 2011 году тот же студенческий проект получил признание на конференции AIAA и стал одной из трёх разработок, получивших финансирование от Минобороны.

Самолёт получил название 5GAT и отличается простой треугольной формой крыла. Проектный вес беспилотника составляет всего 545 кг. Полноразмерную модель самолёта-мишени уже испытали в аэродинамической трубе, и она показала отличные результаты. Профессор Стивен Брандт, который руководит отделом авиационной техники академии, рассказал, что на финальном этапе разработки к созданию 5GAT подключились инженеры, ранее участвовавшие в проекте по созданию самолёта-"невидимки" F-22.

По словам Брандта, мощности двух старых двигателей вполне хватит, чтобы он не уступал по скорости и манёвренности современным истребителям или даже превосходил их. Если дальнейшие испытания прототипа пройдут успешно, в ВВС США планируют не только строить на его базе самолёты-мишени, но и развить программу до создания боевых машин.

В 2017 году Минобороны США передало наработки по проекту 5GAT компании Sierra Technical Services и заказало сборку первого прототипа. Использование деталей от имеющихся в распоряжении военного ведомства самолётов (Т-38 и F-5) позволило удешевить сборку до $15,9 млн. Вчера стало известно, что Sierra Technical Services получила заказ на сборку второй воздушной мишени 5GAT, которая должны быть передана военным в следующем году, тогда как первый самолёт будет готов до конца текущего года. Воздушные мишени планируют использовать для обучения лётчиков и операторов систем ПВО.

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