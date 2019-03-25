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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Перспективным буксирам-спасателям присвоили номер проекта – 20186

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Источник изображения: vpk-news.ru

Представители флота и промышленности обсудили перспективы серийной постройки спасательных буксирных судов океанской зоны.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источник в отрасли, новой разработке ЦМКБ "Алмаз" уже присвоили номер проекта – 20186.

Концепцию нового судна ледового класса, которым предполагается заменить крупнейшие в мире буксиры-спасатели проекта Р-5757 типа "Фотий Крылов", широкой публике пока не демонстрировали.

Представители ЦМКБ "Алмаз" рассказали о разработке 24 августа на круглом столе "Направления развития специальной техники и подводных технологий в Вооруженных силах РФ". Мероприятие прошло в ходе форума "Армия-2018".

В начале 2018 года проект представили службе поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России, он уже получил предварительное одобрение. Тогда проекту еще не присвоили номер, он проходил под аббревиатурой МСБС (многофункциональное спасательное буксирное судно дальней морской зоны).

Флоту требуется по меньшей мере четыре подобных буксира: по два на Северный и Тихоокеанский флот. Об этом изданию рассказал источник в отрасли, знакомый с ситуацией. Построить головное судно при благополучном стечении обстоятельств возможно к 2021–2022 году, в качестве завода-строителя рассматривается северодвинская "Звездочка" и, возможно, судостроительные предприятия Крыма.

Сегодня ВМФ располагает лишь двумя судами проекта Р-5757. "Фотию Крылову" и "Николаю Чикеру" уже больше 30 лет.

Длина спасательно-буксирного судна проекта 20186 - 97 метров, ширина – 17,8 метра, полное водоизмещение – около 6000 тонн, осадка – 6,5 метра. Полная скорость хода – порядка 19 узлов, экономическая – 14 узлов. Дальность плавания – 11 тысяч миль, автономность по запасам пресной воды и провизии – 60 суток. Зоны использования МСБС включают ближнюю и дальнюю морские, а также океанские зоны всех флотов ВМФ России. Экипаж – 45 человек, судно также вмещает 60 спасенных и 20 членов экспедиции.

Судно предполагают оснастить единой электроэнергетической системой, включающей систему распределения энергии, шесть дизель-генераторов 28-9ДГ номинальной мощностью по 3500 кВт с генераторами типа СГДМ 3500-6,3-1000, двумя комплектными распределительными устройствами, двумя гребными электродвигателями мощностью 9000 кВт каждый, двумя винтами фиксированного шага, двумя выдвижными движительно-рулевыми колонками мощностью по 800 кВт каждая и двумя подруливающими устройствами мощностью также по 800 кВт каждое.

Буксир станет носителем водолазной станции для работы на глубинах до 60 метров, телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Его также оснастят лебедками, буксирным оборудованием, инструментами для подводных работ, двумя гидравлическими кранами грузоподъемностью 30 тс и краном-манипулятором грузоподъемностью 5 тс. Свободная площадь палубы для размещения морских контейнеров – порядка 380 кв.м.

Фото: многофункциональное спасательное буксирное судно (МСБС) проекта 20186 (ЦМКБ "Алмаз")

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Россия
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Звездочка
Минoбороны РФ
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